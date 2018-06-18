Последовательное решение транспортных проблем в Москве продолжается. В ближайшие годы должна заметно измениться ситуация на западе столицы, где идет активное строительство южного дублера Кутузовского проспекта. Новая трасса соединит Аминьевское шоссе и Третье транспортное кольцо (ТТК).

Последовательное решение транспортных проблем в Москве продолжается. В ближайшие годы должна заметно измениться ситуация на западе столицы, где идет активное строительство южного дублера Кутузовского проспекта. Новая трасса соединит Аминьевское шоссе и Третье транспортное кольцо (ТТК).Дорога, проходящая вдоль Киевского направления Московскойжелезной дороги, фактически станет дублером сразу двух уже имеющихся вылетныхмагистралей – Кутузовского проспекта, переходящего в Можайского шоссе, и Мичуринскогопроспекта. С учетом того, что строящаяся трасса за Аминьевским шоссе выйдет на южныйучасток Северо-Западной хорды, получится магистраль от ТТК до МКАД (участок от улицы Дорохова до Мосфильмовской открыт в конце 2017 года).Строящаяся дорога будет отвечать самым современнымтребованиям. После завершения всех работ для движения автомобилей будутиспользоваться по три полосы в каждом направлении.Строительство трассы разбито на два этапа. В ходе первогоработы ведутся на участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы (странспортной развязкой на последней. В рамках второго этапа будет проложенучасток от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.На всем протяжении южного дублера Кутузовского проспектапостроят: двухуровневую транспортную развязку на пересечении южного дублераКутузовского проспекта с Минской улицей, эстакаду через железнодорожные пути, соединяющуюВеерную улицу с дублером, и обеспечит связь районов Раменки иОчаково-Матвеевское.Кроме того, появится транспортная развязка, ведущая к перспективнойзастройке ТД "Волынская", будет построена двухуровневая развязка на пересечениис ТТК. А пешеходы смогут пользоваться тремя новыми подземными переходами врайоне железнодорожной платформы Матвеевская, на Минской улице и напротив ВторогоСетуньского проезда.После сдачи в эксплуатацию южного дублера Кутузовскогопроспекта улучшится транспортная ситуация на Аминьевском шоссе и Минской улице,снизится загруженность Мичуринского проспекта и Можайского шоссе, местные жителиполучат новый маршрут к станциям метро и центру города, станет проще добиратьсяиз района Раменки к железнодорожной станции Матвеевская. Окончание строительныхработ намечено на второй квартал 2020 года.