Последовательное решение транспортных проблем в Москве продолжается. В ближайшие годы должна заметно измениться ситуация на западе столицы, где идет активное строительство южного дублера Кутузовского проспекта. Новая трасса соединит Аминьевское шоссе и Третье транспортное кольцо (ТТК).
Последовательное решение транспортных проблем в Москве продолжается. В ближайшие годы должна заметно измениться ситуация на западе столицы, где идет активное строительство южного дублера Кутузовского проспекта. Новая трасса соединит Аминьевское шоссе и Третье транспортное кольцо (ТТК).
Дорога, проходящая вдоль Киевского направления Московской
железной дороги, фактически станет дублером сразу двух уже имеющихся вылетных
магистралей – Кутузовского проспекта, переходящего в Можайского шоссе, и Мичуринского
проспекта. С учетом того, что строящаяся трасса за Аминьевским шоссе выйдет на южный
участок Северо-Западной хорды, получится магистраль от ТТК до МКАД (участок от улицы Дорохова до Мосфильмовской открыт в конце 2017 года).
Строящаяся дорога будет отвечать самым современным
требованиям. После завершения всех работ для движения автомобилей будут
использоваться по три полосы в каждом направлении.
Строительство трассы разбито на два этапа. В ходе первого
работы ведутся на участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы (с
транспортной развязкой на последней. В рамках второго этапа будет проложен
участок от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.
На всем протяжении южного дублера Кутузовского проспекта
построят: двухуровневую транспортную развязку на пересечении южного дублера
Кутузовского проспекта с Минской улицей, эстакаду через железнодорожные пути, соединяющую
Веерную улицу с дублером, и обеспечит связь районов Раменки и
Очаково-Матвеевское.
Кроме того, появится транспортная развязка, ведущая к перспективной
застройке ТД "Волынская", будет построена двухуровневая развязка на пересечении
с ТТК. А пешеходы смогут пользоваться тремя новыми подземными переходами в
районе железнодорожной платформы Матвеевская, на Минской улице и напротив Второго
Сетуньского проезда.
После сдачи в эксплуатацию южного дублера Кутузовского
проспекта улучшится транспортная ситуация на Аминьевском шоссе и Минской улице,
снизится загруженность Мичуринского проспекта и Можайского шоссе, местные жители
получат новый маршрут к станциям метро и центру города, станет проще добираться
из района Раменки к железнодорожной станции Матвеевская. Окончание строительных
работ намечено на второй квартал 2020 года.