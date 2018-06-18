Ночью в Туапсе из автомата был расстрелян припаркованный автомобиль Toyota: двое мужчин разрядили обойму в мирно стоявшую японскую машину и скрылись на внедорожнике отечественного производства.

В Туапсе ночью, 17 июня, из автомата был расстрелян припаркованный автомобиль Toyota: двое мужчин разрядили обойму в мирно стоявшую японскую машину и скрылись на внедорожнике отечественного производства.Предполагается, что расстрелянный автомобиль стал жертвой бандитских разборок. В настоящее время полиция ведет розыск преступников, личности уже установлены.