Мусорное кольцо России. Именно так сегодня называют Владимирскую область те, кто выступает против мусорных полигонов в регионе. Большую часть отходов в область везут московские мусоровозы. Мусорная проблема действительно острая, рассуждают на своих встречах и общественники-оппозиционеры. Но есть ли у них свое решение экологической беды? Тему продолжат мои коллеги.

Мусорное кольцо России. Именно так сегодня называют Владимирскую область те, кто выступает против мусорных полигонов в регионе. Большую часть отходов в область везут московские мусоровозы. "Мусорная" проблема действительно острая, рассуждают на своих встречах и общественники-оппозиционеры. Но есть ли у них свое решение экологической беды? Тему продолжат мои коллеги.Мусорные полигоны, "бездонные" свалки и горящие ядовитые отходы. Последние пол года проблема утилизации бытовых отходов в нашей области особенно остра. Протесты и митинги сотрясают сразу несколько районов. Города Золотого кольца задыхаются в московском мусоре. Один из последних митингов прошел в Александрове. Там так называемый полигон, а по факту гигантская свалка уже наступает на город. Активисты уверяют, до ближайшей деревни - меньше 600 метров. А многодетным семьям выделяют земельные участки в полуторакилометре от полигона, который планируют расширить еще на 8 гектаров. А ведь еще в 2013 году свалку грозилась закрыть лично губернатор и активно с ней боролась, рассказывают активисты.Яна Зайцева, активист: Выставлялись какие-то кордоны, полицейские, выставлялись патрули ГИБДД. Это действительно было похоже на борьбу за экологические права населения, которые живут в Александровском районе. Достаточно бурная деятельность была, в 14 году она постепенно сошла на нет. Московский мусор победил.Сейчас из Москвы приезжает порядка 100 машин в день. Причём КАМАЗы везут отходы со столичного сортировочного пункта, прикрываясь владимирскими номерами.Александр Акашкин, житель г. Александрова (28 апреля 2018 г.): И считали в течение суток, сколько было привезено машин. Насчитали более 87 паровозов. Паровоз – это фура с прицепом. И всё это везётся с Москвы. Мы просекли откуда идёт. Конкретно едет с Сигнального проезда города Москвы.Юрий Кольпиков, житель г. Александрова (28 апреля 2018 г.): Я категорически против, чтобы возили к нам мусор из Москвы. В сутки идут до 100 машин. До 100 машин! У меня лично есть видео доказательства, если что.Вот только Белый дом, видимо, такие факты не признает. О том, что в область завозится по 22 тысячи тонн в год из Подмосковья недавно сообщили замгубернатору по ЖКХ. Но она ответила, что эти данные устарели. Они были актуальны на 2015 год.Лидия Смолина, первый вице-губернатор области (3 апреля 2018 г.): Это данные по фактическому завозу на территорию Александровского района, полигон "Радуга", который у нас был и на сегодня есть - 22 тысячи отходов, которые были официально, по имеющемуся договору завезены из Северо-Посадского района.Те, кто противопоставляет себя региональной власти - "мусорный" вопрос ставят на обсуждение. Но дело не идёт дальше разговоров, да и из них становится понятно - проблему с завозом московских отходов оппозиция тоже не решит. Всё, что она предлагает сделать, так это узаконить въезд мусоровозов из Подмосковья, чтобы получать за это деньги.Александр Леонтьев, общественник: Так нужны межрегиональные соглашения или не нужны? И если мы в это вкладываем, что межрегиональные соглашения, как я их понимаю, компенсационного характера, на компенсацию принесенного вреда, на эту работу, то я буду на них настаивать.А между тем, трясёт от мусора и Киржачский район. Здесь неоднократно проходили митинги против мусороперерабатывающего завода. Местные жители уверены, под его строительство власти частной фирме продали полторы тысячи гектаров леса и это может грозить экологической катастрофой сразу нескольким регионам.Татьяна Гусева, житель Киржачского района: Оказывается, под этим лесом находится уникальное месторождение подземных питьевых вод. Документально у нас также есть подтверждение этому. Также нам известные экологи говорят о том, что на этом участке в силу действующего законодательства не допускается организация подобных мусорных объектов. Это просто угрожает экологической катастрофой не только Владимирской области, но и соседним регионам.(28 декабря 2017 г.)— Что это за производство? Мы, как понимаем, что это будет самая настоящая свалка. У нас здесь пески. Значит вся вот эта вот вода от свалки будет, весь этот фильтрат будет входить в нашу воду. Вода будет вся отравлена.— Если нас с вами не спросить, то тогда грош цена нашему правительству, президенту и всем остальным. Ни один руководитель ни один губернатор без нас не может принять решение, которое касается окружающей среды.Несмотря на протесты людей, позиция Белого Дома непоколебима. По уверениям областных чиновников в регионе планируется построить как минимум 5 экотехнопарков. По всем "болевым мусорным точкам" активисты и общественники сейчас составляют резолюцию. Её направят в Генпрокуратуру, Госдуму и в центральную приёмную Президента.