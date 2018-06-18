Украина становится колониальным государством, граждане
которого работают на экономику Запада. С таким заявлением выступил депутат
Госдумы, замглавы комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Украина становится колониальным государством, граждане
которого работают на экономику Запада. С таким заявлением выступил депутат
Госдумы, замглавы комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Парламентарий отметил, что западные страны под видом
экономической помощи пытаются расхитить национальные богатства Незалежной. "С
Украины не только сейчас захотели что-то получить, это происходит уже не один
год, с лета 2014-го", – сказал законодатель
По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса
и других системно значимых отраслей постепенно переходят в иностранные руки.
Сейчас, отметил Водолацкий, у Украины фактически отнимают ее плодородную землю,
которую Запад хочет выкупить взамен финансовой помощи Киеву. "Следующим
этапом уже перешли к лесам", – добавил депутат.
В целом, подчеркнул парламентарий, Украина постепенно
становится колонией Запада, которая работает на экономику США и ЕС. По его
словам, выделяемые Незалежной миллиарды в качестве "финансовой
помощи" оборачиваются потерей огромного количества собственных ресурсов.
"Поэтому максимум в ближайшие два года ничего украинского в стране не
останется", – полагает законодатель.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетовал,
что под видом помощи Запад забирает у Украины ее собственные природные ресурсы.
Он привел в пример ситуацию с лесом-кругляком, мораторий на вывоз которого
пытается снять Европа. В обмен ЕС выделит Киеву миллиард долларов.
"Который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям,
а за это мы должны лишиться Карпат", – посетовал законодатель
Международный валютный фонд оказывает Украине финансовую
помощь с 2015 года. Взамен Киев должен провести ряд реформ, среди которых –
введение антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.