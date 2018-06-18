Украина становится колониальным государством, граждане которого работают на экономику Запада. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, замглавы комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Украина становится колониальным государством, гражданекоторого работают на экономику Запада. С таким заявлением выступил депутатГосдумы, замглавы комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции исвязям с соотечественниками Виктор Водолацкий.Парламентарий отметил, что западные страны под видомэкономической помощи пытаются расхитить национальные богатства Незалежной. "СУкраины не только сейчас захотели что-то получить, это происходит уже не одингод, с лета 2014-го", – сказал законодательПо его словам, предприятия оборонно-промышленного комплексаи других системно значимых отраслей постепенно переходят в иностранные руки.Сейчас, отметил Водолацкий, у Украины фактически отнимают ее плодородную землю,которую Запад хочет выкупить взамен финансовой помощи Киеву. "Следующимэтапом уже перешли к лесам", – добавил депутат.В целом, подчеркнул парламентарий, Украина постепенностановится колонией Запада, которая работает на экономику США и ЕС. По егословам, выделяемые Незалежной миллиарды в качестве "финансовойпомощи" оборачиваются потерей огромного количества собственных ресурсов."Поэтому максимум в ближайшие два года ничего украинского в стране неостанется", – полагает законодатель.Напомним, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетовал,что под видом помощи Запад забирает у Украины ее собственные природные ресурсы.Он привел в пример ситуацию с лесом-кругляком, мораторий на вывоз которогопытается снять Европа. В обмен ЕС выделит Киеву миллиард долларов."Который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям,а за это мы должны лишиться Карпат", – посетовал законодательМеждународный валютный фонд оказывает Украине финансовуюпомощь с 2015 года. Взамен Киев должен провести ряд реформ, среди которых –введение антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.