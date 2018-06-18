13 тысяч человек лишились возможности отдохнуть в других странах

13 тысяч человек лишились возможности отдохнуть в других странахКостромичи заплатили судебным приставам миллион рублей, чтобы выехать за границу. Еще 13 317 человек не могут отправиться в отпуск из-за долгов.УФССП опубликовала данные за пять месяцев этого года.«Они являются фигурантами по исполнительным производствам с суммой долга в 3 370 863 рублей. Из них 4 456 – должников по алиментам, задолжавших 487 212 рублей. Они являются фигурантами по исполнительным производствам с суммой долга в 3 370 863 рублей. Из них 4 456 – должников по алиментам, задолжавших 487 212 рублей», - сообщают приставы.