Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски предстала с новым бойфрендом. Поклонник звезды по имени Макс из Новосибирска регулярно публикует их совместные фото.

Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски предстала с новым "бойфрендом". Поклонник звездыпо имени Макс из Новосибирска регулярно публикует их совместные фото.Судя по всему, парень не на шутку влюблен в Эмили ихочет, чтобы она узнала о нем. Он выкладывает на своей странице в Instagram множество пикантных фото,утверждая, что встречается с моделью.На снимках Ратаковски и ее "парень" прекрасно проводятвремя вместе: жарят шашлыки, загорают на пляже, посещают светские мероприятия инежатся в постели. Можно было бы одобрить необычный для звезды с мировым именемвыбор пары, но все снимки – ни что иное, как фотошоп.Парень радует коллажами с Эмили своих фолловеров. Ониже, в свою очередь, жлают ему счастья и развития их "отношений".Эмили Ратаковскиродилась 7 июня 1991 года. Стала широко известна после того, какснялась топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В ее фильмографии более десятка ролей, втом числе в драме Дона Чидла "128 ударов сердца в минуту".