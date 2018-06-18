Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски предстала с новым бойфрендом. Поклонник звезды
по имени Макс из Новосибирска регулярно публикует их совместные фото.
Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски предстала с новым "бойфрендом". Поклонник звезды
по имени Макс из Новосибирска регулярно публикует их совместные фото.
Судя по всему, парень не на шутку влюблен в Эмили и
хочет, чтобы она узнала о нем. Он выкладывает на своей странице в Instagram множество пикантных фото,
утверждая, что встречается с моделью.
На снимках Ратаковски и ее "парень" прекрасно проводят
время вместе: жарят шашлыки, загорают на пляже, посещают светские мероприятия и
нежатся в постели. Можно было бы одобрить необычный для звезды с мировым именем
выбор пары, но все снимки – ни что иное, как фотошоп.
Парень радует коллажами с Эмили своих фолловеров. Они
же, в свою очередь, жлают ему счастья и развития их "отношений".
Эмили Ратаковски
родилась 7 июня 1991 года. Стала широко известна после того, как
снялась топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В ее фильмографии более десятка ролей, в
том числе в драме Дона Чидла "128 ударов сердца в минуту".