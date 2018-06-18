Компания BitTorrent, разработчик одноименного p2p-протокола и популярного файлообменного клиента uTorrent, была продана миллиардеру, создателю криптовалюты Tron Джастину Сану. Сделка была закрыта на прошлой неделе.

Компания BitTorrent, разработчик одноименного p2p-протокола и популярного файлообменного клиента uTorrent, была продана миллиардеру, создателю криптовалюты Tron Джастину Сану. Сделка была закрыта на прошлой неделе. Её сумма не разглашается, сообщает Variety со ссылкой на осведомленные источники.Сан, сделавший состояние на блокчейн-проектах, начал проявлять интерес к BitTorrent в сентябре прошлого года, а в январе между сторонами было подписано соглашение о намерениях. Тем не менее, в это же время авторы uTorrent начали искать других покупателей, что вынудило бизнесмена обратиться в суд.По информации издания, в результате Сан отозвал иск и вскоре зарегистрировал новую компанию — Rainberry Acquisition. В схожее юрлицо — Rainberry, владельца бренда, была переименована BitTorrent в начале прошлого года. Сделка по слиянию двух фирм была оформлена на прошлой неделе.BitTorrent, учрежденная в 2004 году, является создателем самого популярного протокола для файлообменных сетей. Технология позволяет размещать на сайте ссылки на музыку, видео и другой контент, который физически хранится на компьютерах других пользователей. Она задействована во множестве трекеров, включая The Pirate Bay, isoHunt, Mininova и Rutracker.В 2008-м, из-за провалившейся идеи создания развлекательных сервисов вокруг p2p-протокола, BitTorrent была вынуждена уволить половину сотрудников и провести рекапитализацию. На протяжении последующих лет фирма успешно развивала бизнес, зарабатывая на показе рекламы и предустанавливаемом ПО. На пике популярности аудитория сервисов BitTorrent достигала 150 миллионов активных пользователей в месяц.”Компьютеры, скачивающие торренты, оказались под угрозой взлома читайте такжеСумма, которую Сан отдал за проект, неизвестна. Однако у него хватило средств, чтобы выкупить BitTorrent и все его активы: рыночная капитализация криптовалюты TRX оценивается в $4,78 миллиарда, $1,65 из которых владеет компания Сана, Tron Foundation. Эта организация заявляет о планах построить "децентрализованный интернет", чтобы разработчики могли создавать приложения на основе блокчейна. Как покупка BitTorrent вписывается в эти планы, непонятно.