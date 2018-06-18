На полуострове считают, что санкции Евросоюза – это проблема Евросоюза, желание наказывать население Крыма за их исторический выбор, вообще, не согласуется с основными правами человека.

На полуострове считают, что санкции Евросоюза – это проблема Евросоюза, желание наказывать население Крыма за их исторический выбор, вообще, не согласуется с основными правами человека.Евросоюз в понедельник продлил до 23 июня 2019 года ограничительные меры по Крыму и Севастополю.Санкции, вредящие двусторонней торговле и совместным бизнес проектам, давно надоели европейскому бизнесу. Однако, по инерции и в отсутствие собственной политической воли, Брюссель штампует документы, продлевающие санкции, даже не удосужившись их обсудить.Так случилось и на этот раз. Очередное продление на год было подписано в автоматическом режиме.В Крыму давно уже привыкли к самоизоляции европейцев и лишь с любопытством ждут, когда тем надоест лишать себя возможности выгодно сотрудничать с полуостровом.Сенатор от Крыма Сергей Цеков вообще считает, что вред от санкций сравним с вредом от пребывания Крыма в составе Украины. «Фактически период нахождения Крыма в составе независимой Украины можно сравнить с применением ограничительных мер в отношении полуострова: ведь тогда все расхищалось и разворовывалось. Сейчас же в Крыму настоящий экономический бум», — рассказал Цеков.В том, что крымчане справятся с задачами развития региона, уверен и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.Жители полуострова давно уже живут, не обращая внимания на санкции, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ограничительные меры стали консолидирующим фактором и ещё больше сплотили жителей полуострова, которые к тому же избавились от иллюзий.«Новое поколение страны вырастет, четко понимая, что на Западе друзей среди политиков нет, да и союзники они так себе», — делает выводы БеликЕщё один крымский депутат Руслан Бальбек довольно образно охарактеризовал нынешний санкционный механизм, сравнив его с автомобилем без тормозов. Рано или поздно, эта машина потерпит аварию и крымчанам лучше сторониться опасного автомобиля, стремящегося к собственному разрушению.«Мы не будем с ними соревноваться, а благоразумно подождем в стороне", — рассказал Бальбек в интервью ТАСС.Европейский бизнес, чрезвычайно заинтересованный в том, чтобы работать в Крыму, регулярно пытается достучаться до своих политиков. Те же, находясь в зависимости от обязательств перед партнёрами в Вашингтоне, вынуждены следовать антиевропейским курсом.