Ксения Собчак поговорила с журналистами о своем отношении к детям и о сыне Платоне. Скандально известная телеведущая объяснила, почему не крестила малыша.

Ксения Собчак поговорила с журналистами о своем отношении к детям и о сыне Платоне. Скандально известная телеведущая объяснила, почему не крестила малыша.Еще несколько лет назад Ксения Собчак открыто говорила, что не любит чужих детей. Более того, до сих пор вся страна помнит скандал с "маленькими гаденышами". Однако с рождением собственного ребенка – сына Платона – Ксения изменилась."Когда у меня не было детей, я их не любила, Я честно об этом всегда говорила. Меня эта тема не очень трогала. Когда у меня появился ребенок, конечно, мое мнение кардинально поменялось. Мне кажется, это нормально", – отметила Ксения Собчак.Телеведущая призналась, что теперь понимает тех родителей, чьи дети проявляют чрезмерно яркие эмоции на людях, и не осуждает. "Плачет ребенок в самолете – я в этот момент, наоборот, думаю помочь: дать воду с фенхелем или… Я уже понимаю, из-за чего это происходит, у тебя меняется отношение", – объяснила телеблондинка.Мать Ксении, сенатор Людмила Нарусова, рассказала, что она очень любящая бабушка, из нее можно вить веревки. При этом, по ее словам, родители Платона не разрешают ей баловать мальчика, строго следят за этим. Вообще, говорят, Ксения Собчак и ее супруг, актер Максим Виторган, нестандартно воспитывают сына. Так, как утверждают в передаче "Ты не поверишь!", родители так и не крестили маленького Платона."Мы даже не стали навязывать никакого религиозного мировоззрения нашему ребенку, потому что я искренне считаю, что он сам вырастет, он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко", – рассказала Ксения Собчак.