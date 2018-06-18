Посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырёва попросила президента РФ Владимир Путина посетить матч национальной команды страны со сборной Египта во втором туре группового этапа мирового первенства.

Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? Владимир Владимирович, приходите на Россия — Египет, пожалуйста, — написала Лопырева в своём твиттере.Ранее сообщалось, что Путин не сможет посетить матч из-за участия в Высшем госсовете Союзного государства, который пройдёт в Беларуси.В первом матче группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. 19 июня в Санкт-Петербурге россияне сыграют с Египтом, а 25 июня проведут заключительную встречу группового этапа с Уругваем.