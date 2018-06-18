За что же, не боясь греха, / Кукушка хвалит Петуха? /За то,
что хвалит он Кукушку, – эти строчки из басни И.А. Крылова вполне применимы для
описания передач посвященных звездам шоу-бизнеса. Гостем подобной программы чуть
не стал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного
общества и СМИ Вадим Манукян. Специалист рассказал Dni.Ru какими лицемерными,
заискивающими бывают телевизионщики, и как они идут на поводу у тщеславия
артистов.
"За что же, не боясь греха, / Кукушка хвалит Петуха? /За то,
что хвалит он Кукушку", – эти строчки из басни И.А. Крылова вполне применимы для
описания передач посвященных звездам шоу-бизнеса. Гостем подобной программы чуть
не стал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного
общества и СМИ Вадим Манукян. Специалист рассказал Dni.Ru какими лицемерными,
заискивающими бывают телевизионщики, и как они идут на поводу у тщеславия
артистов.
"Не любят на нашем ТВ критики в адрес артистов, много
критики им слышать, видимо, вредно – начал повествование Вадим – А вот
лизоблюдство в адрес Киркорова, похоже должно умножаться в геометрической
прогрессии. 9 июня мне позвонила редактор передачи "Привет, Андрей!"
и сказала, чтобы я на 16 июня ничего не планировал так как будет запись эфира
про Филиппа Киркорова и его клип "Цвет настроения синий", на который
хотят пригласить тех, кому клип нравится и тех, кто его критикует. Ну и самого "Короля",
конечно, пригласят".
Эксперт решил сразу не соглашаться на предложение, а, для начала, как говориться, проверить почву. "Она, видимо, думала, что я с радостью и без всяких условий спрошу,
когда выезжать, дескать лечу на крыльях любви, чтобы посветить лишний раз лицом
на ТВ, как это делают "сбитые летчики" нашей эстрады. И неожиданно
для нее, что было слышно по ее голосу, я ей начинаю выставлять условия, на
которых я готов приехать на эти посиделки с Малаховым и Киркоровым, чтобы как-то
возместить себе "моральный ущерб" от общения с этими персоналиями.
Редактор замялась, сказала, что уточнит у руководства необходимые нюансы ну и в
итоге съехала с темы", – добавил специалист.
Позже выяснилось, что Вадима просто хотели подставить – формат встречи не предполагал критики вообще, таким образом член экспертного совета, который, к слову, рьяно выступал против музыкального ролика, должен был оказаться в глупой ситуации. "А 15 июня эта милая девушка и вовсе сказала, что будет
совсем другая передача, а тема Киркорова и клипа ушла на потом. Но они не учли,
что еще до выхода в эфир программы разговорчивые любители Киркорова уже
высказали свои впечатления о записи 16 июня в региональных медиа. В итоге это
был выпуск о пародиях на клип "Цвет настроения синий", которые
отбирал сам Киркоров и команда Малахова. Авторам пародийных видео в стиле
"Кто похвалит меня лучше всех" Филипп Бедросович вручил подарки. 23
июня он выйдет в эфир. Победило лизоблюдство в адрес Киркорова вместо критики
его последнего творения. Браво. Браво. Ах да, привет тебе, Андрей!"– высказался
Манукян.