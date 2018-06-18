За что же, не боясь греха, / Кукушка хвалит Петуха? /За то, что хвалит он Кукушку, – эти строчки из басни И.А. Крылова вполне применимы для описания передач посвященных звездам шоу-бизнеса. Гостем подобной программы чуть не стал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Специалист рассказал Dni.Ru какими лицемерными, заискивающими бывают телевизионщики, и как они идут на поводу у тщеславия артистов.

"За что же, не боясь греха, / Кукушка хвалит Петуха? /За то,что хвалит он Кукушку", – эти строчки из басни И.А. Крылова вполне применимы дляописания передач посвященных звездам шоу-бизнеса. Гостем подобной программы чутьне стал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационногообщества и СМИ Вадим Манукян. Специалист рассказал Dni.Ru какими лицемерными,заискивающими бывают телевизионщики, и как они идут на поводу у тщеславияартистов."Не любят на нашем ТВ критики в адрес артистов, многокритики им слышать, видимо, вредно – начал повествование Вадим – А вотлизоблюдство в адрес Киркорова, похоже должно умножаться в геометрическойпрогрессии. 9 июня мне позвонила редактор передачи "Привет, Андрей!"и сказала, чтобы я на 16 июня ничего не планировал так как будет запись эфирапро Филиппа Киркорова и его клип "Цвет настроения синий", на которыйхотят пригласить тех, кому клип нравится и тех, кто его критикует. Ну и самого "Короля",конечно, пригласят".Эксперт решил сразу не соглашаться на предложение, а, для начала, как говориться, проверить почву. "Она, видимо, думала, что я с радостью и без всяких условий спрошу,когда выезжать, дескать лечу на крыльях любви, чтобы посветить лишний раз лицомна ТВ, как это делают "сбитые летчики" нашей эстрады. И неожиданнодля нее, что было слышно по ее голосу, я ей начинаю выставлять условия, накоторых я готов приехать на эти посиделки с Малаховым и Киркоровым, чтобы как-товозместить себе "моральный ущерб" от общения с этими персоналиями.Редактор замялась, сказала, что уточнит у руководства необходимые нюансы ну и витоге съехала с темы", – добавил специалист.Позже выяснилось, что Вадима просто хотели подставить – формат встречи не предполагал критики вообще, таким образом член экспертного совета, который, к слову, рьяно выступал против музыкального ролика, должен был оказаться в глупой ситуации. "А 15 июня эта милая девушка и вовсе сказала, что будетсовсем другая передача, а тема Киркорова и клипа ушла на потом. Но они не учли,что еще до выхода в эфир программы разговорчивые любители Киркорова ужевысказали свои впечатления о записи 16 июня в региональных медиа. В итоге этобыл выпуск о пародиях на клип "Цвет настроения синий", которыеотбирал сам Киркоров и команда Малахова. Авторам пародийных видео в стиле"Кто похвалит меня лучше всех" Филипп Бедросович вручил подарки. 23июня он выйдет в эфир. Победило лизоблюдство в адрес Киркорова вместо критикиего последнего творения. Браво. Браво. Ах да, привет тебе, Андрей!"– высказалсяМанукян.