В Петербурге за несколько дней произошло два неприятных инцидента с гостями из Марокко, приехавшими в Россию на чемпионат мира по футболу. Один потерял в поезде чемодан, но ему вернули багаж через 10 минут. А второй ударился головой об Аничков мост, проплывая под ним по Фонтанке.

В Петербурге за несколько дней произошло два неприятных инцидента с гостями из Марокко, приехавшими в Россию на чемпионат мира по футболу. К счастью, оба происшествия закончились относительно благополучно.Так, например, один из марокканцев потерял чемодан в поезде Москва-Петербург. Полицейские сработали более чем оперативно: буквально за 10 минут багаж был возвращен футбольному болельщику из Марокко.Как оказалось, иностранный гость забыл его в купе, в котором и ехал.Меньше повезло гостю из Марокко, который решил полюбоваться видами Петербурга с воды. Во время поездки на речном трамвайчике по Фонтанке он привстал на палубе во время приближения к Аничкову мосту, и ударился о него головой.У 23-летнего марокканца врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лба, сообщает портал "Петербургский формат". Из больницы иностранного болельщика уже отпустили, так что он сможет посетить матчи, ради которых приехал в Северную столицу.