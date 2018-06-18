В студию Прямого эфира пришел 16-летний вундеркинд Никита Ермолаев. Юноша, который выиграл пару десятков школьных олимпиад и стал призером Всесоюзной олимпиады, остался бомжом по вине собственной матери. Женщина, злоупотреблявшая алкоголем, набрала кредитов, а коллекторов натравила на сына.

В студию "Прямого эфира" пришел 16-летний вундеркинд Никита Ермолаев. Юноша, который выиграл пару десятков школьных олимпиад и стал призером Всесоюзной олимпиады, остался бомжом по вине собственной матери.Женщина, злоупотреблявшая алкоголем и приводившая в дом на глазах у сына мужчин — любовников и собутыльников, набрала кредитов и в итоге была вынуждена продать квартиру за долги.Причем, коллекторам мать давала телефон своего несовершеннолетнего сына. Они угрожали расправиться с юношей за долги, которых он не брал, и исписали весь подъезд угрозами.После всего пережитого юноша хочет попробовать вернуть квартиру и лишить свою мать родительских прав. Он говорит, что теперь это не та мать, которую он знал в раннем детстве.Анна Ермолаева, которая давно не жила с сыном, а скиталась по ночлежкам, теперь умоляет сына простить ее. Женщина уверяет, что изменила свой образ жизни – устроилась на работу и даже может позволить снять им жилье.Удастся ли примириться юноше-вундеркинду и его непутевой матери? Есть ли у него шанс вернуть жилье? И действительно ли под влиянием сводного брата Анны Ермолаевой сын решил отказаться от матери?Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", на телеканале "Россия 1".