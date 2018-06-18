Алексей Мельников предстанет перед судом. Следователи завершили расследование в отношении бывшего директора завода «Автоприбор». Обвиняют его в совершении нескольких экономических преступлений на общую сумму почти 3 миллиарда рублей!!! Потерпевших по сути два. Банк, который предоставил кредит предприятию почти на 1,5 миллиарда рублей и сам завод.

Алексей Мельников предстанет перед судом. Следователи завершили расследование в отношении бывшего директора завода Автоприбор. Обвиняют его в совершении нескольких экономических преступлений на общую сумму почти 3 миллиарда рублей!!! Потерпевших по сути два. Банк, который предоставил кредит предприятию почти на 1,5 миллиарда рублей и сам завод. Ему экс-руководитель, как полагают органы следствия, причинил ущерб на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Якобы, чтобы реализовать преступный умысел, Алексей Мельников создал новое взаимозависимое с ОАО Завод Автоприбо юридическое лицо – ООО Завод Автоприбор. Фактическая деятельность предприятия была переведена в это подконтрольное предприятие. Там же аккумулировалась прибыль от производства. В итоге ОАО стало неплатёжеспособным, а активы акционерного общества Мельников выводил в пользу аффилированных лиц. Таким образом предприятие лишилось ценного дорогостоящего имущества, не получив при этом ни копейки. Мельникова обвиняют в преднамеренном банкротстве предприятия, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере, а также растрате вверенного имущества. Расследование в отношении экс руководителя Автоприбора длилось без малого 2 года. Объём уголовного дела 80 томов.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: Ряд важных свидетелей по делу скрылись, в том числе, и старший сын Мельникова – Пётр, который в настоящее время находится в международном розыске. По материалам, выделенным в отдельное производство, он обвиняется в обналичивании не менее 500-от миллионов рублей. В отношении него заочно уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу