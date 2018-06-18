Дима Билан сделал важное заявление. Популярный исполнитель, борющийся с запущенным воспалением легких, поделился своей радостью.

Дима Билан сделал важное заявление. Популярный исполнитель, борющийся с запущенным воспалением легких, поделился своей радостью.В последнее время Дима Билан всерьез беспокоит многочисленных поклонников и прочую заинтересованную общественность своим нездоровым видом. Артист сильно похудел и осунулся, а недавно он и вовсе не смог дать интервью, потому что задыхался от кашля. Не добавило оптимизма и видео, записанное Димой, на котором тот запечатлен лежащим на больничной койке. Билан признался, что запустил воспаление легких.Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в творчестве у артиста все замечательно. Певец сделал важное заявление в своем аккаунте в социальной сети Instagram. "Меня разрывает от радости 😁😄😁 !!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявил Дима Билан.Далее популярный исполнитель развил тему, однако предпочел сохранить интригу и не уточнять, в чем же конкретно заключена эта "радость". "чудесная новость !!!! А я почти потерял надежду найти свой огромный кусок творческой и музыкальной жизни , кусок себя ... я нашел это ...!!!! Не могу сказать больше ,просто знайте , что относительно скоро все увидите услышав и услышите увидев !!!" – завершил свой пост вдохновленный артист.многочисленные подписчики немедленно отреагировали на свежий пост исполнителя. "Дима, мы этому тоже очень рады!!!!🎤🎶🎵🎼👍👏❤", "Мы очень рады, что Вы счастливы!", "Так приятно видеть Вас, Дима, таким сияющим и радостным, что Вы, выглядите гораздо лучше, что одно это уже нас радует!Долечивайтесь, дабы не было потом проблем, и хотим видеть здорового Диму Билана на концертах, летние гастроли уже начались, ждем в Краснодаре на празднике! Здоровья и выздоровления, поправлятесь и набирайтесь сил!", "Димочка... новых побед.... новых вершин.....💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖" – рассыпались в комплиментах, поздравлениях и пожеланиях пользователи Сети.