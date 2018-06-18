Тема мигрантов чуть было не привела к началу политического кризиса в Германии. Главный вопрос, который ставят в бундестаге — как поступать с нелегалами. Глава МВД Хорст Зеехофер выступает за жесткие меры. Контроль на границе усилить, нелегалов выслать. Канцлер такой позиции не придерживается.

Тема мигрантов чуть было не привела к началу политического кризиса в Германии. Главный вопрос, который ставят в бундестаге — как поступать с нелегалами. Глава МВД Хорст Зеехофер выступает за жесткие меры. Контроль на границе усилить, нелегалов выслать. Канцлер такой позиции не придерживается.Быть или не быть миграционному саммиту в ЕС? Этим вопросом задаются не только политологи, но и экономисты. Инициатор возможного чрезвычайного слета — Германия. Она уже приняла более полутора миллионов человек. При том, что вся Европа — свыше трех. О том, что в Европе с беженцами перебор, кажется, признаёт уже и сама фрау Меркель. Обещала привести телефонные переговоры с партнерами уже 21 июня."Мы готовы в этот четверг с комитетом провести телефонные переговоры по представлению генерального плана по миграции. О чем мы говорили в конце прошлой недели. Беженцы не смогут въезжать на территорию, которая уже находится под юрисдикцией Дублинского соглашения. Как это сейчас происходит в ключевых странах, таких как Италия и Греция. Беженцев из этих стран, если они пересекут границу, будут назад возвращать в Италию или Грецию", — пообещала федеральный канцлер ФРГ.Миграционный кризис больше всего коснулся Италии, Австрии, Греции, и возможно, Испании — пишет издание Bild. Впрочем, официального подтверждения — нет. Все слухи, да домыслы прессы. А источник РИА "Новостей" и вовсе сообщил лишь о плановом Евросовете 28 июня. Мол, там всё и обсудят.Как бы то ни было — проблема с беженцами уже очевидна. На этой почве вступил в полемику с Ангелой Меркель министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.У него на первом месте национальное право. Он ссылается на параграфы № 178 закона об иммиграции. Которые предписывают высылать обратно граждан, которые уже внесли заявку на получения статуса беженца в одной из стран Евросоюза.Позиция Меркель мягче — она ссылается на гуманитарный подход Дублинского соглашения. В итоге, по последним сообщениям Bild, Зеехофер решился на ультиматум — он намерен дать Меркель две недели на решение миграционных вопросов. В противном случае обещает высылать новых беженцев. Вся пикантность ситуации в том, что оба политика — члены коалиционных партий."Для меня цель заключается не в том, чтобы выиграть время, а мы хотим иметь возможность действовать в начале июля, даже если компромисс не будет достигнут на европейском уровне. Это важно для нас, как для правового государства иметь возможность решать правовые вопросы", — заявил германский министр внутренних дел.Его ведомство уже подготовило пакет мер по решению миграционных вопросов. В нем 63 пункта. Один из них — создание "центров по первичному размещению" желающих остаться в Германии.Как бы то ни было все это потребует расходов. Только Германия в прошлом году потратила на их размещение 20 миллиардов евро. Деньги огромные.За общеевропейский подход выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом дал понять — его надо менять. Так, по его мнению, солидарности в отношении Италии совсем мало.А ведь в прошлом году она приняла более 170 тысяч человек. Хотя и меньше, чем в позапрошлом. Но страна буквально задыхается от наплыва мигрантов. И накануне даже отказалась принимать очередное судно с ними."Италия глубоко не согласна с Дублинским соглашением и представленной реформой документа. Рим намерен одобрить свое альтернативное предложение вместе с остальными европейскими партнерами во время австрийского председательства в Евросоюзе", — заявил Джузеппе Конте, премьер-министр Италии.Пока лидеры стран ЕС ищут согласия, беженцы, в прямом и переносном смыслах, съедают миллиарды евро. Еврокомиссии предлагают утроить расходы на безопасность. С 2021 по 2027 годы — до 35 миллиардов долларов. Основная часть суммы пойдет на охрану границ.А еще вся надежда на Турцию. Анкара организует для беженцев лагеря. ЕС одобрила для этих целей транш еще в 3 миллиарда евро. Всего напомню, Брюссель пообещал 6 миллиардов.