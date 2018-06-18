Канцлер Германии Ангела Меркель намерена собрать срочную встречу нескольких стран ЕС для поиска совместного решения миграционного вопроса. Организовать ее планируется до 24 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена собрать срочную встречунескольких стран ЕС для поиска совместного решения миграционного вопроса. Организоватьее планируется до 24 июня.По словам немецкого политологаАлександра Рара, у Меркель колоссальные проблемы в своем правительстве. Дело в том, что ее партияХристианско-социального союза (ХСС), требует закрытия границ для новыхмигрантов. Ангела Меркель же выступает против такого предложения.Политолог отметил, что канцлер ФРГ и председатель ХСС –сторонница гуманитарной системы в стране и "готова принимать всех страждущих". "Во-вторых,она не хочет, чтобы всё выглядело так, что Германия в одностороннем порядкерешила бы закрыть свои границы. Она боится, что тогда все европейские страныбудут делать так же", – цитирует Александра РараЭксперт объясняет желание Меркель побыстрее решить вопрос смигрантами, поскольку этого требует баварская христианская демократическаяпартия. Канцлер может потерять свое кресло, не найдя поддержки, если баварские демократывыйдут из правительства. Перевыборы для Меркель крайне опасны."Поэтому она бросается сейчас в объятия других европейцев, всеставит на одну карту и просит их поддержать ее", – отметил политолог.Рар считает, что саммит ЕС для Ангелы Меркель может кончиться крахом. "Европейцытоже считают, что немцы сделали неправильно, когда приняли в 2015 году такмного мигрантов в Европу, восточно-европейские страны вообще никого не хотятпринимать", – заключил эксперт.Напомним, внастоящее время прибывающие беженцы могут оставаться на территории Германии дотех пор, пока рассматривается вопрос о предоставлении им убежища. Однако этотвопрос затягивается на годы из-за массового наплыва мигрантов, передает