Долгожданный чемпионат мира по футболу, который проходит в городах России, привлекает внимание не только болельщиков, но и неравнодушных людей самых разных профессий и увлечений. Так, на мундиаль обратила внимание известная красотка, которая захотела внести свой вклад в это событие.

Долгожданный чемпионат мира по футболу, который проходит в городах России, привлекает внимание не только болельщиков, но и неравнодушных людей самых разных профессий и увлечений. Так, на мундиаль обратила внимание известная красотка, которая захотела внести свой вклад в это событие.Обладательница почетного титула "Самая аппетитная попка", бразильская модель Сьюзи Кортес, которая обещала предсказать итоги матчей на ЧМ-2018 своими формами, сделала заявление в своем Instagram. Девушка написала, что бразильский полузащитник "Барселоны"Филиппе Коутиньо покажет блестящий результат на матчах мундиаля.К посту она приложила фотографию свой пятой точки и мяча. Русскоязычные подписчики модели не оставили яркий пост без внимания. По фотографией они стали настойчиво приглашать Кортес посетить Россию и лично пообщаться с поклонниками.Стоит отметить, что деятельность бразильской модели вызывает не только позитивную реакцию. Так, в 2016 году знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси заблокировал профиль Сьюзи в Instagram. Он объяснил свой поступок тем, что она снялась в откровенной фотосессии с его футболкой и отправила спортсмену этот снимок в соцсети.Более того, девушка участвовала в тематической фотосессии, посвященной ЧМ-2018 в России. Позже она призналась, что хотела бы получить российское гражданство.Напомним, что "Мисс Бум Бум" – ежегодный бразильский конкурс красоты. На нем определяют обладательницу лучших ягодиц страны.В конкурсе принимают участие около 30 девушек, по одной от каждой административной единицы Бразилии. Помимо звания, победительница получает 15 000 долларов США, а также модельные контракты и становится знаменитостью в Бразилии.