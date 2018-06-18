Бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень назначен на пост аудитора Счетной палаты. Эта вакансия образовалась в связи с уходом Александра Филипенко.

Экс-глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень стал аудитором Счетной палаты. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин уточнил на заседании, что эта вакансия образовалась в связи с уходом Александра Филипенко.Комитет поддержал назначение Меня. Он поблагодарил сенаторов за оказанное доверие и сказал, что готов к взаимодействию с Советом Федерации.Одновременно комитет Совфеда поддержал досрочное освобождение Филипенко от должности аудитора Счетной палаты. Оба вопроса будут рассмотрены на пленарном заседании 20 июня, сообщает ТАСС.