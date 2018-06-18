Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофе, которая назревает в Незалежной. По его словам, европейские государства расхищают национальное богатство Украины под видом экономической помощи.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофе, которая назревает в Незалежной. По его словам, европейские государства расхищают национальное богатство Украины под видом экономической помощи.Рабинович убежден, что Национальный банк Украины выплатил 455 миллионов долларовМеждународному валютному фонду. "Сейчас нам сказали, что миллиард евро нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат", – посетовал парламентарий.Чиновник объяснил, что до конца 2018 года Украине предстоит выплатить 12,5 миллиарда долларов, в 2019-м – 12,1 миллиарда, а до конца 2020 года – еще 10,2 миллиарда. Таким образом, Киев будет вынужден вернуть 117 миллиардов долларов долга, передает телеканал "112 Украина".Рабинович убежден, что такая экономика обречена на крах. "Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги", – уверен политик.Ранее депутат Верховной рады Александр Кирш заявил, что Украина должна торговаться с Международным валютным фондом и выдвигать ему более жесткие условия. По словам чиновника, Киев больше не может повышать тарифы на газ для населения, как того требует фонд.Международный валютный фонд оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года. Взамен на это Киев должен провести ряд реформ, среди которых введение антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.