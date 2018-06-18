Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, как защититься от рака груди. Для этого на протяжении пяти лет они проводили масштабное исследование.

Специалисты из Калифорнийского университетав Сан-Диего выяснили, как защититься от рака груди. Для этого напротяжении пяти лет они проводили масштабное исследование.эксперименте участвовали более трех тысяч женщин, средний возраст которыхсоставлял 55лет. Все они находились под наблюдением врачей и были здоровы.Ученыеразделили респонденток на несколько групп – в зависимостиот уровня кальцифедиола (витамина группы D) в крови. Через пять лет 77 женщинамдиагностировали рак груди. Примечательно, что показатель этого витамина у них былнизким, передаетВ связи с этим американскиеспециалисты сделали вывод о том, что высокий уровень кальцифедиола снижает рискразвития смертельной патологии в десятки раз. Чтобы уберечь себя от ракагруди, они советуют употреблять в пищу специальные диетические добавкии пищу. Такжемедики советуют представительницам прекрасного пола бывать ежедневно на солнцев течение 10-15 минут, сообщает телеканалРанее канадские ученыевыяснили, что при раке груди ключевую роль в формировании метастазовиграет белок AXL. Эксперты уверены, что с помощью его блокирования можно будетпредотвратить развитие неизлечимых опухолей.Отметим, рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Наша страна входит в десятку стран с самым большим количеством пациенток, страдающих от этой страшной болезни.