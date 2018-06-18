Специалисты из Калифорнийского университета
в Сан-Диего выяснили, как защититься от рака груди. Для этого на
протяжении пяти лет они проводили масштабное исследование.
Специалисты из Калифорнийского университета
в Сан-Диего выяснили, как защититься от рака груди. Для этого на
протяжении пяти лет они проводили масштабное исследование.
В
эксперименте участвовали более трех тысяч женщин, средний возраст которых
составлял 55
лет. Все они находились под наблюдением врачей и были здоровы.
Ученые
разделили респонденток на несколько групп – в зависимости
от уровня кальцифедиола (витамина группы D) в крови. Через пять лет 77 женщинам
диагностировали рак груди. Примечательно, что показатель этого витамина у них был
низким, передает
В связи с этим американские
специалисты сделали вывод о том, что высокий уровень кальцифедиола снижает риск
развития смертельной патологии в десятки раз. Чтобы уберечь себя от рака
груди, они советуют употреблять в пищу специальные диетические добавки
и пищу. Также
медики советуют представительницам прекрасного пола бывать ежедневно на солнце
в течение 10-15 минут, сообщает телеканал
Ранее канадские ученые
выяснили, что при раке груди ключевую роль в формировании метастазов
играет белок AXL. Эксперты уверены, что с помощью его блокирования можно будет
предотвратить развитие неизлечимых опухолей.
Отметим, рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Наша страна входит в десятку стран с самым большим количеством пациенток, страдающих от этой страшной болезни.