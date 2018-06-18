Команда немецких и американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что наличие женщин среди депутатов и министров снижает вероятность коррупции во власти. В ходе работы социологи проанализировали уровень взяточничества в 125 странах.

Команда немецких и американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что наличие женщин среди депутатов и министров снижает вероятность коррупции во власти. В ходе работы социологи проанализировали уровень взяточничества в 125 странах, сообщает Science Direct.Ученые связали уровень коррупции в этих государствах с количеством мужчин и женщин среди чиновников, а также с их процентным соотношением. Оказалось, что в странах, стремящихся к гендерному равенству в парламенте, правительстве и региональных структурах, уровень коррупции ниже, чем в тех, где у руля стоят в основном мужчины.Исследователи выяснили также, что присутствие женщин во власти положительно сказывается на уровне образования и медицины в стране.