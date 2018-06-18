Россияне взволнованы сообщениями в СМИ о госпитализации певца Иосифа Кобзона. Почитатели творчества мэтра желают ему скорейшего выздоровления в соцсетях.

Россияне взволнованы сообщениями в СМИ о госпитализациипевца Иосифа Кобзона. Почитатели творчества мэтра желают ему скорейшеговыздоровления в соцсетях.Сегодня, 18 июня, стало известно о том, что народный артистпопал в больницу. Любимец миллионов сам приехал в медицинское учреждение и пожаловался насамочувствие. Врачи приняли решение, что Кобзону лучше остаться в госпитале ипройти обследование.Как только информация об этом просочилась в прессу, поклонникиартиста проявили удивительное единодушие. Они принялись выражать свои переживанияв Сети, попутно желая Кобзону здоровья и долголетия. "Скорейшего выздоровления Легенде,Великому певцу!✊ (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "СергиевПосад молится за Вас. Спаси Вас , Господи", "Здоровья вам крепкого ИосифДавыдович! Еще не вечер.....", "Иосиф Давыдович! Желаем Вам здоровья, ждем Ваших концертов, без Вас –никак", "Человек-легенда! Здоровья!!! ", – писали взволнованные фанаты вкомментариях к новостным публикациям.Сам певец никогда не терял силы духа и на здоровье не жаловался,хотя в начале этого года у артиста нашли серьезное нарушение сердечного ритма. Также доэтого, певец рассказывал в интервью, что врачи поставили ему страшный диагноз –рак предстательной железы. Иосиф Давыдович стойко перенес несколько сеансовхимиотерапии, однако гастрольную деятельность Кобзону пришлось прекратить,сообщает "СтарХит".Отметим, по сообщениям сайта "Комсомольскаяправда" еще пару дней назад мэтр был бодр и чувствовал себя на все сто.Кобзон появлялся в эфире одноименной радиостанции и совсем не производилвпечатление тяжелобольного. Народный артист обсуждал с ведущими горькую весть осмерти Станислава Говорухина и делился своими планами на ближайшее будущее.