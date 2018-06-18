Ученые из Колумбийского
университета в Нью-Йорке выяснили, как снизить тягу людей к сладкой и жирной
пище и начать скидывать ненавистные килограммы. Для этого достаточно ввести в свой
рацион два полезных продукта.
Ученые из Колумбийского
университета в Нью-Йорке выяснили, как снизить тягу людей к сладкой и жирной
пище и начать скидывать ненавистные килограммы. Для этого достаточно ввести в свой
рацион два полезных продукта.
Оказалось,
что похудеть помогает пряная пища. Чтобы доказать это, исследователи провели
эксперимент. В ходе него они кормили добровольцев блюдами, сильно
приправленными перцем чили и поили чаем с имбирем.
В
итоге у людей, евших острые блюда, уменьшалась тяга
к соленому, жирному и сладкому. А те, кто пил имбирный
чай, быстрее насыщались, потребляя меньше калорий, передает Express.co.
Секрет в
том, что в этих продуктах содержится много активных компонентов капсаицина и
имперингола. Эти вещества, если их употреблять в довольно высоком количестве,
могут вызвать жар. Наше тело реагирует на это увеличением кровотока и активным
потоотделением. В результате активизируется обмен веществ и сгорает больше
жировой ткани.
Не секрет, что имбирь оказывает положительное
действие на мужской организм, повышая уровень тестостерона. Однако, как писали Dni.Ru, у имбиря есть минусы.
Этот корень противопоказан людям с гастритом,
язвой или камнями в желчном пузыре. Кроме того, этот продукт уменьшает
свертываемость крови, и его не стоит принимать вместе с препаратами того же
действия – например, аспирином.