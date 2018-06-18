Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, как снизить тягу людей к сладкой и жирной пище и начать скидывать ненавистные килограммы. Для этого достаточно ввести в свой рацион два полезных продукта.

Ученые из Колумбийскогоуниверситета в Нью-Йорке выяснили, как снизить тягу людей к сладкой и жирнойпище и начать скидывать ненавистные килограммы. Для этого достаточно ввести в свойрацион два полезных продукта.Оказалось,что похудеть помогает пряная пища. Чтобы доказать это, исследователи провелиэксперимент. В ходе него они кормили добровольцев блюдами, сильноприправленными перцем чили и поили чаем с имбирем.итоге у людей, евших острые блюда, уменьшалась тягак соленому, жирному и сладкому. А те, кто пил имбирныйчай, быстрее насыщались, потребляя меньше калорий, передает Express.co.Секрет втом, что в этих продуктах содержится много активных компонентов капсаицина иимперингола. Эти вещества, если их употреблять в довольно высоком количестве,могут вызвать жар. Наше тело реагирует на это увеличением кровотока и активнымпотоотделением. В результате активизируется обмен веществ и сгорает большежировой ткани.Не секрет, что имбирь оказывает положительноедействие на мужской организм, повышая уровень тестостерона. Однако, как писали Dni.Ru, у имбиря есть минусы.Этот корень противопоказан людям с гастритом,язвой или камнями в желчном пузыре. Кроме того, этот продукт уменьшаетсвертываемость крови, и его не стоит принимать вместе с препаратами того жедействия – например, аспирином.