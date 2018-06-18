Специалисты IT-платформы bnMAP.pro исследовали 31 район Подмосковья и выяснили, где больше всего представлено новостроек на продажу.

Больше всего квартир на первичном рынке представлено в Красногорске, Ленинском районе и Химках.Так, в Красногорске на сегодняшний день реализуется более 7 тысяч квартир, в Ленинском районе на 1 тысячу меньше, в Химках – 4,5 тысячи лотов.При этом Красногорск лидирует не только по количеству реализуемых квартир, но и по их общей площади – свыше 380 тысяч квадратных метров.В топ-10 самых застраиваемых локаций вошли также Мытищи, Балашиха, Люберцы, Звенигород, Истра, Одинцовский и Солнечногорский районы.Аутсайдерами по количеству жилья на экспозиции оказались Егорьевск, Краснознаменск, Лыткарино, Долгопрудный и Чехов.