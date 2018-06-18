Гендерный скандал вызвала публикация швейцарского журналиста Рене Вебера. Прибывший на мировое первенство по футболу мужчина остановился в Тольятти Самарской области.

Гендерный скандал вызвала публикация швейцарского журналиста Рене Вебера. Прибывший на мировое первенствопо футболу мужчина остановился в Тольятти Самарской области.Иностранный гостьраскритиковал россиянок в своей статье "Где прекрасные Ольги с Волги?" дляиздания Die Südostschweiz. Вебер сообщил, что разочарован нашимисоотечественницами.Он возмутился, что русских женщин во всем мире считаютобразцом красоты, мечтой. Однако ожидания швейцарца, по его словам, не оправдались."Как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти,должно быть, как раз и является таким исключением… В городе снаселением в 700 тысяч человек я заметил не так много красивых женщин", – цитирует Вебера Чемпионат.com.При этом иностранец отметил, что,возможно, просто еще не был "в нужном месте". "Можетбыть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытымиглазами", – предположил журналист.Отзыв Вебера о русскихженщинах уже подвергли критике в Швейцарии. Одна из журналисток обвинила его всексизме. Отметим, фраза "Ольги с Волги" стала популярной после исполненной в середине 1980-хпесни немецкого рок-певца Удо Линденберга "Москва".Напомним, чтоцеремония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня на московском стадионе"Лужники". В первом матче российские футболисты разгромили сборнуюСаудовской Аравии со счетом 5:0. Следующим соперником россиян станеткоманда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" вСанкт-Петербурге.