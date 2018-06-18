Актриса Анастасия Мельникова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова Судьба человека. Звезда сериала Улицы разбитых фонарей произвела неизгладимое впечатление на зрителей.

Актриса Анастасия Мельникова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" произвела неизгладимое впечатление на зрителей.Анастасия Мельникова, рожденная в семье медиков, с детства мечтала о карьере актрисы. Она начала сниматься с 1991 года, однако получила широкую известность благодаря криминальному сериалу "Улицы разбитых фонарей". Судьба артистки оказалась не менее драматичной, чем сериал, в котором она сыграла.В 18 лет она влюбилась в однокурсника своей матери. Томазу был 41 год, однако внушительная разница в возрасте никого не смутила, в том числе и родителей самой Анастасии Мельниковой. Возможно, причина в том, что родители Насти сами имели разницу в возрасте, причем точно такую же, что и у Мельниковой с ее избранником – 22 года. Незадолго до свадьбы избранник Анастасии скоропостижно скончался.С горя Мельникова хотела уйти в монастырь, но священник ее отговорил. После окончания университета Анастасия вышла замуж за Вячеслава Тельнова. Их брак продлился восемь лет. В 2002 году в результате короткого романа актриса родила дочь Марию, ради которой отодвинула на задний план собственную личную жизнь.Отметим, что на шоу актриса появилась с искусно убранными в красивую прическу длинными темными волосами, с ярким макияжем и в бежевом брючном костюме. В комментариях к программе зрители высказались неоднозначно об артистке. "Мамочка, папочка.....фу блин, слишком сладко.....﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ух, Настасья раздобрела... не узнать!..﻿", "да, что-то изменилась, не в лучшую сторону((", "Где то читала что обилие уменьшительно ласкательных суффиксов является поводом посетить психиатра. Ну право слух уже режет...﻿", "Анастасия очень эмоциональна! Дочку свою превращает в идола, а затем, наверно, будет требовать всеобщего поклонения((. Это лишнее – так не надо делать﻿", "Ее и не узнать...﻿" – прокомментировали зрители.Кто-то высказал мнение, что Мельникова пришла на шоу в нетрезвом состоянии. "такое впечатление, что она извините выпившая немного. Очень все утомительно", "Бухая что ли? Язык заплетается", "что не трезвая, это точно!﻿", "она прибухивает, что ли?﻿" – высказались пользователи Сети.Впрочем, нашлись и те, кому интервью Анастасии Мельниковой понравилось. "Какая она замечательная! Честная и открытая!﻿", "Красивые волосы у Насти ...﻿", "мне понравилась Анастасия в роли психолога в одном фильме – прямо до мурашек. У нее талант – иметь огромную душу", "Настя интересный человек.... хорошая женщина﻿", – похвалили актрису фанаты.