В Нидерландах задержали водителя фургона, врезавшегося в пешеходов на музыкальном фестивале PinkPop.

В Нидерландах задержали водителя фургона, врезавшегося в пешеходов на музыкальном фестивале PinkPop. Белый фургон полиция обнаружила в понедельник утром на улице Менсхеггер в городе Ландграф, где проходит фестиваль.Инцидент произошел в 4 часа утра по местному времени (5:00 по московскому). Фургон въехал в группу пешеходов недалеко от кемпинговой зоны фестиваля. Один человек погиб, еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.