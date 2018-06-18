Открытие поможет выявить людей, которые особенно нуждаются в вакцинации, а также создать долгожданную универсальную вакцину от многих штаммов вируса.

Команда биологов во главе с Пурвешом Кхатри (Purvesh Khatri) из Стэндфордского университета обнаружила ген, определяющий, насколько человек чувствителен к гриппу. Открытие поможет выявить группы риска и создать универсальную вакцину от многих штаммов вируса. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Genome Medicine.Каждый год по миру прокатываются сезонные эпидемии гриппа (вирусы постоянно мутируют). При этом одни люди заболевают и даже умирают, а другие остаются здоровыми. Широко известно, что в группе риска дети и пожилые люди с их слабым иммунитетом, но кто ещё? Выяснить это не удавалось многие десятилетия.Команда Кхатри для начала изучила результаты около 150 предыдущих независимых исследований, заново обработав их. В этих тестах здоровых добровольцев (в общей сложности около 6000 человек) заражали вирусом гриппа посредством назального спрея. Предварительно у них также брали образцы крови. Затем учёные пытались понять, чем с точки зрения экспрессии генов отличаются заболевшие от тех, чья иммунная система справилась с испытанием.Однако картина оказалась слишком сложной для уверенных выводов. Что и немудрено, ведь "под подозрением" находилось около 20 тысяч генов. Кхатри и его коллеги применили иной подход. Они построили картину распределения иммунных клеток по типам (которых всего около 20 штук) в крови заболевших и не поддавшихся недугу.Этот метод авторы применили к двум исследованиям, охватившим в общей сложности 52 человек. Оказалось, что у заболевших доля так называемых естественных киллеров составляла, как правило, менее 10% от общего числа лейкоцитов. Добровольцы, у которых она превышала 10%, в основном оставались здоровыми.Выяснив это, биологи вновь обратились к данным этих двух работ, теперь обращая внимание лишь на гены, ответственные за продуцирование естественных киллеров. И тут же отыскался "виновный": ген KLRD1. Высокая или низкая экспрессия этого гена явно коррелировала с тем, заболеет человек гриппом или нет."Насколько нам известно, это первый биомаркер восприимчивости к нескольким штаммам гриппа", – говорит Кхатри в пресс-релизе исследования.Впрочем, учёный подчёркивает, что роль спасительных лейкоцитов в противостоянии гриппу – просто статистический факт. Механизм явления пока ещё неизвестен."Крайне важно понять роль естественных киллеров в защите [от вируса], чтобы мы могли использовать это при разработке лучших вакцин против гриппа, – говорит Кхатри. – Поскольку мы видим, что естественные киллеры защищают от разных штаммов, возможно, это путь к универсальной вакцине против гриппа".Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о разработке подобной вакцины. Также мы говорили о том, какие изменения в мозге вызывает грипп и как в борьбе с распространением инфекции поможет метод, предназначенный для изучения динозавров.