Один из злоумышленников, вступив в преступный сговор со своим знакомым, подошел на улице к потерпевшему, представился сотрудником полиции и под предлогом проверки документов потребовал паспорт...

В отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы поступило сообщение от гражданина Бразилии. По его словам, после общения с неизвестными на улице он обнаружил у себя пропажу денежных средств в сумме 1400 долларов США.В результате оперативно-следственных мероприятий оперативники ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемых. Ими оказались двое 37-летних иностранных граждан.Как установлено в ходе предварительного расследования, один из злоумышленников, вступив в преступный сговор со своим знакомым, подошел на улице к потерпевшему, представился сотрудником полиции и под предлогом проверки документов потребовал паспорт гражданина, в котором находились денежные средства. Завладев деньгами, он скрылся с соучастником на автомобиле. Ущерб составил около 84 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве