На федеральной трассе М-8 Холмогоры произошла авария с участием трех автомобилей – легковушки и двух грузовиков. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, как минимум еще один – пострадал.

Очевидцы сняли на видео последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем в понедельник, 18 июня, на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" под Вологдой.В аварию в Грязовецком районе Вологодской области попали три транспортных средства — легковой автомобиль Hyundai и два грузовика — "КамАЗ" и MAN, один из которых перевозил груз макулатуры, после столкновения разлетевшийся по проезжей части.По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, как минимум еще один – пострадал.