Сегодня, 18 июня, празднует 42-летие юморист Максим Галкин. В
Сети его уже поздравили: любимая супруга певица Алла Пугачева, звезды отечественного
шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники. Близкие, друзья и почитатели адресовали
Максиму много теплых слов, чего не смогли пережить злопыхатели.
Сегодня, 18 июня, празднует 42-летие юморист Максим Галкин. В
Сети его уже поздравили: любимая супруга певица Алла Пугачева, звезды отечественного
шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники. Близкие, друзья и почитатели адресовали
Максиму много теплых слов, чего не смогли пережить злопыхатели.
На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала
фотографию Галкина с растрепанными волосами. Ниже звезда лаконично подписала: "С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ ЛЮБИМЫЙ!!!❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Поклонники максима присоединились к Пугачевой в
комментариях. Юмористу желали долгих лет жизни, отменного здоровья, добра и
мира в семье. "Максим！С Днем
Рождения！Здоровья, любви
и счастья тебе, твоим деткам и любимой Алле!", "Максим!!!!!
Поздравляю!!!!!! Вы необыкновенный! И с вами необыкновенная женщина! И детки у
вас необыкновенные!!! Будьте здоровы и счастливы!", – писали почитатели
таланта Галкина.
К сожалению, были и те, кто очень хотел испортить настроение
артисту. Они пытались унизить его, намекая на мезальянс Максима и Аллы и издеваясь
над его "лохматой" прической.
"Максим До сих пор берется за старое ?", "каждый
по отдельности -замечательные, талантливые люди... но все вместе – ошибка
природы... в любом случае, с днем рожденияtsubanevaКакого любимого...стыдно
было бы бабушке...ой как стыдно то...но видимо у вас стыда и вовсе нет ...", "Читаешь
комментарии и думаешь,есть же люди,которые обязательно ложку дегтя ливанут,вот
уж знатоки жизни,в своей разбирайтесь", "Какого любимого...стыдно было бы
бабушке...ой как стыдно то...но видимо у вас стыда и вовсе нет ...", "Etot brak nepravilnıy,ona emu v babuşki goditsa🙄", "Можно было выложить
фото более удачное , вымотавшийся какой-то", "Смени стрижку.она все портит", -
писали завистники в микроблоге Аллы Борисовны.
Добавим, что сегодня Максима Галкина поздравили многие отечественные
звезды. Певица Кристина Орбакайте, музыкант Игорь Николаев, исполнительница
Юлия Савичева и поп-король Филипп Киркоров опубликовали свои искренние
пожелания Максиму в соцсетях.