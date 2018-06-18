Сегодня, 18 июня, празднует 42-летие юморист Максим Галкин. В Сети его уже поздравили: любимая супруга певица Алла Пугачева, звезды отечественного шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники. Близкие, друзья и почитатели адресовали Максиму много теплых слов, чего не смогли пережить злопыхатели.

Сегодня, 18 июня, празднует 42-летие юморист Максим Галкин. ВСети его уже поздравили: любимая супруга певица Алла Пугачева, звезды отечественногошоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники. Близкие, друзья и почитатели адресовалиМаксиму много теплых слов, чего не смогли пережить злопыхатели.На своей странице в Instagram Примадонна опубликовалафотографию Галкина с растрепанными волосами. Ниже звезда лаконично подписала: "СДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ ЛЮБИМЫЙ!!!❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".Поклонники максима присоединились к Пугачевой вкомментариях. Юмористу желали долгих лет жизни, отменного здоровья, добра имира в семье. "Максим！С ДнемРождения！Здоровья, любвии счастья тебе, твоим деткам и любимой Алле!", "Максим!!!!!Поздравляю!!!!!! Вы необыкновенный! И с вами необыкновенная женщина! И детки увас необыкновенные!!! Будьте здоровы и счастливы!", – писали почитателиталанта Галкина.К сожалению, были и те, кто очень хотел испортить настроениеартисту. Они пытались унизить его, намекая на мезальянс Максима и Аллы и издеваясьнад его "лохматой" прической."Максим До сих пор берется за старое ?", "каждыйпо отдельности -замечательные, талантливые люди... но все вместе – ошибкаприроды... в любом случае, с днем рожденияtsubanevaКакого любимого...стыднобыло бы бабушке...ой как стыдно то...но видимо у вас стыда и вовсе нет ...", "Читаешькомментарии и думаешь,есть же люди,которые обязательно ложку дегтя ливанут,вотуж знатоки жизни,в своей разбирайтесь", "Какого любимого...стыдно было быбабушке...ой как стыдно то...но видимо у вас стыда и вовсе нет ...", "Etot brak nepravilnıy,ona emu v babuşki goditsa🙄", "Можно было выложитьфото более удачное , вымотавшийся какой-то", "Смени стрижку.она все портит", -писали завистники в микроблоге Аллы Борисовны.Добавим, что сегодня Максима Галкина поздравили многие отечественныезвезды. Певица Кристина Орбакайте, музыкант Игорь Николаев, исполнительницаЮлия Савичева и поп-король Филипп Киркоров опубликовали свои искренниепожелания Максиму в соцсетях.