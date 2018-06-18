В Санкт-Петербурге уже в 19-й раз прошел фестиваль научной фантастики Старкон, который в этот раз собрал 22 тысячи гостей. Посетителей ждали уникальные стенды, конкурс косплея, кинопоказы и научно-популярные лекции.

В Санкт-Петербурге уже в 19-й раз прошел фестиваль научной фантастики "Старкон", который в этот раз собрал 22 тысячи гостей. Посетителей ждали уникальные стенды, конкурс косплея, кинопоказы и научно-популярные лекции.Одним из главных гостей "Старкона" в этом году стал Тимур Бекмамбетов, организовавший специальный показ фильма "Поиск" за три месяца до его официального проката. Зрители также смогли увидеть кадры из предстоящего фильма "Русалка: озеро мертвых" и видео со съемок фантастического блокбастера "Вратарь галактики". А ключевым событием стал второй ежегодный конкурс короткометражного Sci-Fi кино. Из 70 работ жюри отобрало сильнейшие в пяти категориях.В научной секции фестиваля гостям дали возможность оценить электромобиль Tesla Model S и опробовать платформу виртуальной реальности KAT VR, понаблюдать за соревнованиями роботов, а также встретиться с космонавтами, известными учеными и популяризаторами науки.Не обошлось и без грандиозного конкурса косплея. В нем приняли участие более 200 косплееров со всей России, которые сражались за победу в 25 номинациях. Важную роль на фестивале заняли и 25 стендов, посвященные различным вселенным: Звездные войны, League of Legends, The Elder Scrolls, Warhammer 40000, Metal Gear Solid и др.По словам организаторов, следующий фестиваль "Старкон Хэллоуин" состоится уже 3-4 ноября 2018 года.