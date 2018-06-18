Президент Украины Петр Порошенко продолжает слоняться по
западным странам с уже порядком всем надоевшими рассказами о мифической
российской агрессии. И пока Москва продолжает строить газопровод
Северный поток – 2 и налаживать отношения с европейскими лидерами,
глава Незалежной собирается в очередное зарубежное турне, пытаясь подороже
продать уже давно несвежий продукт под названием русофобия.
Президент Украины Петр Порошенко продолжает слоняться по
западным странам с уже порядком всем надоевшими рассказами о мифической
"российской агрессии". И пока Москва продолжает строить газопровод
"Северный поток – 2" и налаживать отношения с европейскими лидерами,
глава Незалежной собирается в очередное зарубежное турне, пытаясь подороже
продать уже давно несвежий продукт под названием "русофобия".
Порошенко планирует обсудить с представителями ЕС
"новые угрозы" со стороны России. Соответствующая запись появилась в
"Твиттере" украинского лидера в понедельник, 18 июня.
Он поприветствовал решение Евросоюза продлить антироссийские
санкции. Ограничения, о продлении которых было объявлено в понедельник, 18
июня, распространяются, помимо прочего, на импорт товаров из Крыма и экспорт на
полуостров, который на Западе продолжают считать "аннексированным".
Санкции также налагаются на инвестирование в регион и покупку недвижимости на
полуострове.
"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам
безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях", – заявил
Порошенко. По его словам, этот вопрос он обсудит с лидерами ЕС 9 июля.
Удивительно, но Порошенко продолжает думать, будто его в
Европе все еще воспринимают всерьез. Даже после череды провальных визитов в
европейские страны, где он пытался убедить местные политические элиты в
"агрессивности" России и "вредности" газопровода
"Северный поток – 2", Порошенко по-прежнему считает, что к его словам
прислушиваются, а европейские лидеры воспринимают его как равного.
В реальности же контакты с украинским лидером давно стали
"токсичными". Президент Незалежной за последние несколько лет из-за
череды коррупционных скандалов и продолжающегося конфликта в Донбассе растерял
весь кредит доверия.
Собственно, воспринимать его как серьезного политика
перестали не только за границей, но и дома. По данным последних социологических
опросов, рейтинг главы государства ничтожно мал – всего лишь 13%. Негативно к его
деятельности на президентском посту относится подавляющее большинство украинцев
– 79%.