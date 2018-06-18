Президент Украины Петр Порошенко продолжает слоняться по западным странам с уже порядком всем надоевшими рассказами о мифической российской агрессии. И пока Москва продолжает строить газопровод Северный поток – 2 и налаживать отношения с европейскими лидерами, глава Незалежной собирается в очередное зарубежное турне, пытаясь подороже продать уже давно несвежий продукт под названием русофобия.

Президент Украины Петр Порошенко продолжает слоняться позападным странам с уже порядком всем надоевшими рассказами о мифической"российской агрессии". И пока Москва продолжает строить газопровод"Северный поток – 2" и налаживать отношения с европейскими лидерами,глава Незалежной собирается в очередное зарубежное турне, пытаясь подорожепродать уже давно несвежий продукт под названием "русофобия".Порошенко планирует обсудить с представителями ЕС"новые угрозы" со стороны России. Соответствующая запись появилась в"Твиттере" украинского лидера в понедельник, 18 июня.Он поприветствовал решение Евросоюза продлить антироссийскиесанкции. Ограничения, о продлении которых было объявлено в понедельник, 18июня, распространяются, помимо прочего, на импорт товаров из Крыма и экспорт наполуостров, который на Западе продолжают считать "аннексированным".Санкции также налагаются на инвестирование в регион и покупку недвижимости наполуострове."Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовамбезопасности со стороны России в Черном и Азовском морях", – заявилПорошенко. По его словам, этот вопрос он обсудит с лидерами ЕС 9 июля.Удивительно, но Порошенко продолжает думать, будто его вЕвропе все еще воспринимают всерьез. Даже после череды провальных визитов вевропейские страны, где он пытался убедить местные политические элиты в"агрессивности" России и "вредности" газопровода"Северный поток – 2", Порошенко по-прежнему считает, что к его словамприслушиваются, а европейские лидеры воспринимают его как равного.В реальности же контакты с украинским лидером давно стали"токсичными". Президент Незалежной за последние несколько лет из-зачереды коррупционных скандалов и продолжающегося конфликта в Донбассе растерялвесь кредит доверия.Собственно, воспринимать его как серьезного политикаперестали не только за границей, но и дома. По данным последних социологическихопросов, рейтинг главы государства ничтожно мал – всего лишь 13%. Негативно к егодеятельности на президентском посту относится подавляющее большинство украинцев– 79%.