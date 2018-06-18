Папа герцогини Сассекской Томас Маркл дал интервью. Он рассказал, почему не присутствовал на свадебной церемонии и как проходит его общение с зятем.

Папа герцогини Сассекской Томас Маркл дал интервью. Он рассказал, почему не присутствовал на свадебной церемонии и как проходит его общение с зятем.Томас стал гостем программы "Доброе утро, Британия". В эфире теле-шоу мужчина вспомнил о том, как дочь впервые рассказала о новом возлюбленном. В начале Маркл знал толькото, что жених Мэган англичанин, но не более. Однако уже тогда он был непротив ее новых отношений. А уж когда стало известно, что избранник девушки –это принц Гарри, то Томас еще больше обрадовался.Мужчина отметил, что лично еще не встречался с зятем, но нераз говорил с ним по телефону. Однажды Гарри позвонил Томасу, чтобы попросить унего руки дочери. "Ты джентльмен. Пообещай, что никогда не поднимешьна мою дочь руку, и тогда я тебе дам свое согласие“, —ответил я", – поставил он ультиматум принцу.Также родитель герцогини Сассекской отметил, что не могприсутствовать на бракосочетании наследницы из-за серьезных проблем создоровьем. Он не раз упомянул, что очень жалеет о том, что пропустил главноесобытие в жизни Мэган. Мужчина не оставляет надежду познакомиться с королевскойсемьей.Также Маркл объяснил грязную сделку с папарацци. Он отметил,что репортеры постоянно фотографировали его в неприглядном свете и он решилизменить свой имидж, но теперь раскаивается в содеянном, сообщает .Добавим,что недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция.Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессескандал.Журналисты выяснили, что онв сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков.Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивойфотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестреСаманте, в чем последняя призналась во время интервью на телевидении.