Папа герцогини Сассекской Томас Маркл дал интервью. Он рассказал, почему не присутствовал на свадебной церемонии и как проходит его общение с зятем.
Папа герцогини Сассекской Томас Маркл дал интервью. Он рассказал, почему не присутствовал на свадебной церемонии и как проходит его общение с зятем.
Томас стал гостем программы "Доброе утро, Британия". В эфире теле-шоу мужчина вспомнил о том, как дочь впервые рассказала о новом возлюбленном. В начале Маркл знал только
то, что жених Мэган англичанин, но не более. Однако уже тогда он был не
против ее новых отношений. А уж когда стало известно, что избранник девушки –
это принц Гарри, то Томас еще больше обрадовался.
Мужчина отметил, что лично еще не встречался с зятем, но не
раз говорил с ним по телефону. Однажды Гарри позвонил Томасу, чтобы попросить у
него руки дочери. "Ты джентльмен. Пообещай, что никогда не поднимешь
на мою дочь руку, и тогда я тебе дам свое согласие“, —
ответил я", – поставил он ультиматум принцу.
Также родитель герцогини Сассекской отметил, что не мог
присутствовать на бракосочетании наследницы из-за серьезных проблем со
здоровьем. Он не раз упомянул, что очень жалеет о том, что пропустил главное
событие в жизни Мэган. Мужчина не оставляет надежду познакомиться с королевской
семьей.
Также Маркл объяснил грязную сделку с папарацци. Он отметил,
что репортеры постоянно фотографировали его в неприглядном свете и он решил
изменить свой имидж, но теперь раскаивается в содеянном, сообщает .
Добавим,
что недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция.
Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе
скандал.
Журналисты выяснили, что он
в сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков.
Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивой
фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре
Саманте, в чем последняя призналась во время интервью на телевидении.