Пари без шансов на выигрыш. Страшное ДТП в Свердловской области. Четверо погибших, одна покалеченная. Выпускники Уральского университета отметили получение дипломов бакалавров лобовой атакой на квадроциклах. На что рассчитывали экипажи, летевшие навстречу друг другу на узкой дороге? И кому принадлежат квадроциклы, на которых молодежь решила помериться хладнокровием?

Пари без шансов на выигрыш. Страшное ДТП в Свердловской области. Четверо погибших, одна покалеченная. Выпускники Уральского университета отметили получение дипломов бакалавров лобовой атакой на квадроциклах. На что рассчитывали экипажи, летевшие навстречу друг другу на узкой дороге? И кому принадлежат квадроциклы, на которых молодежь решила помериться хладнокровием?Шокирующие кадры с места аварии. На фотографиях тела погибших. Смерть наступила мгновенно. О силе удара говорят повреждения квадроциклов. На спидометре одного из них стрелка застыла на отметке больше 100 километров в час.Страшная трагедия произошла именно в этом месте. Проселочная дорога от Верхней Сысерти до поселка Луч. Здесь уже все убрали, а дождь смыл следы крови. Но любому, кто здесь окажется, становится очевидно — на этой дороге два квадроцикла просто не могут разъехаться. И уже начиная это соревнование — молодые люди должны были понимать, что тот, кто свернет с дороги — неизбежно будет покалечен.Гонка на квадроциклах навстречу друг другу — проверка на крепость нервов. Из-за этого и произошло лобовое столкновение.В этой аварии выжить удалось только одной девушке — после столкновения ее отбросило на обочину. Она сейчас в больнице. По неофициальным данным именно она и вызвала медиков на место ДТП. Но спасать уже было некого.Один из последних статусов Сергея Овчинникова в соцсетях — "Все возможно, пока ты жив". Уже не жив. Иван Свалов — водитель второго квадроцикла, занимался туристическим бизнесом. Друзья говорят, увлекался музыкой и любил погонять на своем BMW. Его уже тоже нет в живых.В соцсетях их немедленно окрестили "золотой молодежью". Но друзья и знакомые, все в один голос говорят — ребята были стоящие."Обе погибшие девушки — Елизавета Щибрик и София Русакова — увлекались верховой ездой", — рассказал Ярослав Олько.Все они выпускники Уральского федерального университета, сегодня здесь траур. Как стало известно, накануне молодые люди и девушки получили дипломы бакалавров и в день, когда произошла трагедия, они отмечали окончание вуза.