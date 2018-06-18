18.06.2018

2018-06-18 17:55:32

Под Новосибирском перевернулась фура с пивом

Неподалеку от города Барабинск в Новосибирской области на трассе "Иртыш" перевернулась фура с пивом, передает портал . Очевидцы сняли последствия ДТП на фото. На снимке видно, что грузовик получил серьезные повреждения, а содержимое кузова рассыпалось по полю. Сообщается, что водитель остался сторожить оставшиеся бутылки.