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<a href="http://33live.ru/novosti/18-06-2018-polnostyu-rassekrechen-mini-gelendvagen-ot-kompanii-suzuki.html" target="_blank">Полностью рассекречен мини-Гелендваген от компании Suzuki</a> - Компания Suzuki не стала дожидаться момента официальной премьеры нового поколения популярного внедорожника Jimny и опубликовала официальные фото. Как и ожидалось, внедорожник не просто сохранит свой компактный размер и угловатый дизайн - он станет куда более брутальным.