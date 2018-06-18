Стали известны составы сборных Швеции и Южной Кореи, встреча между которыми начнется 18 июня в 15:00 по московскому времени. За Тре Крунур с первых минут сыграют нападающий Краснодара Виктор Классон, а также бывший защитник быков Андреас Гранквист.

Стали известны составы сборных Швеции и Южной Кореи, встреча между которыми начнется 18 июня в 15:00 по московскому времени. За "Тре Крунур" с первых минут сыграют нападающий "Краснодара" Виктор Классон", а также бывший защитник "быков" Андреас Гранквист.Помимо них в стартовый состав шведов попали Робин Ольсен, Микаэль Люстиг, Людвиг Аугустинссон, Понтус Янссон, Себастьян Ларссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Маркус Берг и Ола Тойвонен.За команду Южной Кореи сыграют Чо Хен У, Ли Ен, Чан Хен Су, Пак Чу Хо, Ку Джа Чхоль, Ким Ен Гвон, Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин, Ким Син Ук и Хван Хи Чхан.Напомним, что шведы и южнокорейцы выступают в группе F вместе с немцами и мексиканцами. Сборные Швеции и Южной Кореи проведут свою встречу в Нижнем Новгороде.