Один человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести в результате крушения лодки на западе Индонезии.

Один человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести в результате крушения лодки на западе Индонезии.Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.ЧП произошло в провинции Северная Суматра на озере Тоба. В момент крушения в лодке находилось 80 человек. Пока удалось спасти пять человек. Поиск остальных – продолжается.