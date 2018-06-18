Популярный среди
молодежи рэпер, известный как Слава КПСС и Гнойный, жестко высказался
о разводе лидера группы Ленинград Сергея Шнурова с супругой
Матильдой. Артист отметил: изменить любимой супруге, расстаться с ней, а
потом говорить, что таких, как она, много, – это настоящая подлость.
Популярный среди
молодежи рэпер, известный как Слава КПСС и Гнойный, жестко высказался
о разводе лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова с супругой
Матильдой. Артист отметил: изменить любимой супруге, расстаться с ней, а
потом говорить, что таких, как она, много, – это настоящая подлость.
Гнойный опубликовал дисс
(современный вариант эпиграммы) на Шнурова на сайте YouTube. В незамысловатом
ролике рэпер распекает певца за эгоцентричность и половую распущенность и целиком и полностью встает на сторону Матильды в произошедшем конфликте.
"Когда Сережа Шнуров предал
жену, не было б никого, кто это опроверг, – начинается первый куплет дисса. – Недельку
поныл, что прос*** мечту: дорогая, я такой конченный человек. (…) Но, сидя на
веранде своей московской квартиры, он строчил уже совсем другое: да ***, что
предал, родная, таких ***, как ты, у меня будет столько, я ведь Сережа Шнур…"
Также Гнойный отмечает,
что Сергею не стоило "менять мечту на пять минут сомнительного
секса". Он язвительно называет артиста "гигантом духа", "жалким одиноким стариком в оранжевых легинсах".
В конце клипа артист символично завязывает шнур в узел.
Отметим, что дисс –
это выказывание неуважения к какому-либо лицу в форме текста, обычно их пишут
парами. То есть дисс – ответный дисс, поэтому, возможно, вскоре мы услышим реакцию
Сергея на это подлое нападение рэпера.
Добавим, что Гнойный постоянно задирает отечественных звезд.
К примеру, в апреле 2018 года он сделал дисс на блогера Николая Соболева. Музыкант
обвинил молодого человека в том, что тот распространяет в Сети непроверенную
информацию и не имеет своего мнения ни по одному из поднимаемых вопросов. После
этого ролика в Сети разгорелся настоящий скандал.
Напомним, 25 мая
Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том,
что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил не
беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает. Позже Матильда подтвердила печальную новость.
По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.