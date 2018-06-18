Балерина стала гостем вечеринки на самой высокой смотровой площадке Европы, приуроченной к старту в России Чемпионата мира по футболу. В этом виде спорта ей особенно нравится смотреть на красивых мужчин.

Балерина стала гостем вечеринки на самой высокой смотровой площадке Европы, приуроченной к старту в России Чемпионата мира по футболу. В этом виде спорта ей особенно нравится смотреть на красивых мужчин."У меня были романы с футболистами, – показала Настя свою сопричастность к миру большого спорта. – Я просто очень люблю красивых, сильных мужчин. А они меня!"Правда, сегодня артистка временно одна – слишком увлечена работой. "Я приехала сюда после благотворительного концерта, как всегда бесплатно всех позвали на него, а теперь можно и расслабиться!" – улыбалась Волочкова."Настя, а покажи нам всем шпагат!", – неожиданно попросила выскочившая на сцену Эвелина Бледанс. Волочкова в коротком шелковом платье, едва прикрывавшем белье, смутилась: "Не могу раздвинуть ноги, платье не подходящее, да и пол шершавый, как я буду о него тереться. К тому же я после концерта, там наделалась шпагатов, что сил нет".Балерина поправила сбившийся шиньон и удалилась со сцены за столик. Что характерно, к вину которое по случаю мундиаля текло рекой, артистка даже не притронулась. А ведь, казалось, по случаю такого события можно было и налакаться. Но Настя говорит, что сторонница здорового образа жизни – мол, ест только салаты и отварное мясо, а пьет воду. И, глядя на нее, охотно этому веришь.Напомним, Волочкова постоянно становится героиней скандальной хроники. То покажет старые трусы, то раздвинет ноги, то оголится, то похвастается неприлично дорогим подарком от очередного любовника. За это балерину многие завистники часто записывают в число фриков. Хотя она очень добрый и светлый человек.