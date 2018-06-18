Слухи о разводе актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились в начале июня. Каждый день репортеры узнавали все новые подробности звездной пары – то они мирились, то снова ссорились, но всплывали подробности измен блудного мужа. Что происходит в отношениях Мажора и его супруги – решили разобраться Dni.Ru, и обратились за помощью к ясновидящей.
Слухи о разводе актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились в начале июня. Каждый день репортеры узнавали все новые подробности звездной пары – то они мирились, то снова ссорились, но всплывали подробности измен блудного мужа. Что происходит в отношениях Мажора и его супруги – решили разобраться Dni.Ru, и обратились за помощью к ясновидящей.
"Я действительно вижу развод. В
паре Прилучного и Муцениеце отношения хуже некуда. В семье постоянные разборки
и скандалы, недоверие и постоянное давление со стороны Агаты, бесконечные
звонки с упреками, сто вопросов где он и с кем он. Но, в целом, дыма без огня
не бывает", – рассказала Dni.Ru
Гадалка уверена, что Павел любит погулять. Он
классический блудный муж, который может выпить и пуститься в загул. "Этот
человек вообще не хочет находиться дома, его постоянно тянет на подвиги. Актер
запросто может сорваться с места и укатить в неизвестном направлении. Конечно, при
таком раскладе, разлад в семье неизбежен", – говорит она.
По ее словам, у Прилучного есть другая женщина, и даже не одна. "При этом нельзя сказать, что он в кого-то влюбился и поэтому уходит из семьи. Артиста просто несет и бросает в разные стороны. И если бы жена была более гибкая и
внимательная, можно было бы найти выход," – считает Саона.
"Вижу, что пара расстанется с
большим скандалом, но через какое-то время Павел поймет, что ему действительно тяжело без
Агаты. Поспособствует этому некая душевная травма, которую нанесут актеру. Но
сейчас его устраивает чудесное времяпрепровождение. А вот Агата все еще хочет
сохранить брак, но, увы, банально не может найти тот рычаг, который сможет
остановить несущийся в бездну локомотив", – добавила она.