Слухи о разводе актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились в начале июня. Каждый день репортеры узнавали все новые подробности звездной пары – то они мирились, то снова ссорились, но всплывали подробности измен блудного мужа. Что происходит в отношениях Мажора и его супруги – решили разобраться Dni.Ru, и обратились за помощью к ясновидящей.

Слухи о разводе актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились в начале июня. Каждый день репортеры узнавали все новые подробности звездной пары – то они мирились, то снова ссорились, но всплывали подробности измен блудного мужа. Что происходит в отношениях Мажора и его супруги – решили разобраться Dni.Ru, и обратились за помощью к ясновидящей."Я действительно вижу развод. Впаре Прилучного и Муцениеце отношения хуже некуда. В семье постоянные разборкии скандалы, недоверие и постоянное давление со стороны Агаты, бесконечныезвонки с упреками, сто вопросов где он и с кем он. Но, в целом, дыма без огняне бывает", – рассказала Dni.RuГадалка уверена, что Павел любит погулять. Онклассический блудный муж, который может выпить и пуститься в загул. "Этотчеловек вообще не хочет находиться дома, его постоянно тянет на подвиги. Актерзапросто может сорваться с места и укатить в неизвестном направлении. Конечно, притаком раскладе, разлад в семье неизбежен", – говорит она.По ее словам, у Прилучного есть другая женщина, и даже не одна. "При этом нельзя сказать, что он в кого-то влюбился и поэтому уходит из семьи. Артиста просто несет и бросает в разные стороны. И если бы жена была более гибкая ивнимательная, можно было бы найти выход," – считает Саона."Вижу, что пара расстанется сбольшим скандалом, но через какое-то время Павел поймет, что ему действительно тяжело безАгаты. Поспособствует этому некая душевная травма, которую нанесут актеру. Носейчас его устраивает чудесное времяпрепровождение. А вот Агата все еще хочетсохранить брак, но, увы, банально не может найти тот рычаг, который сможетостановить несущийся в бездну локомотив", – добавила она.