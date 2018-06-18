Желание мужа Примадонны самоутвердиться за счет гостей студии не оставило зрителей равнодушными. Некоторые сочли такое поведение недопустимым и указали, что отсутствие Галкина пошло бы на пользу передаче на Первом канале.

Желание мужа Примадонны самоутвердиться за счет гостей студии не оставило зрителей равнодушными. Некоторые сочли такое поведение недопустимым и указали, что отсутствие Галкина пошло бы на пользу передаче на Первом канале.Свежий выпуск программы "Сегодня вечером" был посвящен памяти умершего на этой неделе режиссера и политика Станислава Говорухина. В студии собрались друзья, коллеги, актеры и просто знакомые с ним люди.Гости делились рассказами о великом кинематографисте, а Максим Галкин вел передачу в традиционной живой манере. Некоторые зрители были возмущены поведением шоумена."Максим хамит гостям и самоутверждается за счет другихлюдей. Пересмотритевчерашний эфир", – отметил подписчик в Instagram ведущего. "Мне кажется, и без Галкина было бы хорошо! Не его передача", – добавил другой.Были и те, кто поддержал юмориста: "Спасибо Вам, Максим, за такие программы-воспоминания.Замечательно. Уходят великие, и рассказывать о них надо нам".