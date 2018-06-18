Строящийся газопровод из России в Германию Северный
поток – 2 по-прежнему не дает покоя президенту Украины Петру Порошенко.
Лидер Незалежной не оставляет попыток убедить европейских лидеров в
ненужности и вредности проекта, выдвигая инициативы, одну бредовее
другой. На сей раз Порошенко предложил создать в ЕС группу, которая остановит
строительство газопровода. Эксперты между тем уверены: заявления главы
Незалежной европейские лидеры всерьез не воспринимают, а сам он для них
является пустым местом.
Строящийся газопровод из России в Германию "Северный
поток – 2" по-прежнему не дает покоя президенту Украины Петру Порошенко.
Лидер Незалежной не оставляет попыток убедить европейских лидеров в
"ненужности и вредности" проекта, выдвигая инициативы, одну бредовее
другой. На сей раз Порошенко предложил создать в ЕС группу, которая остановит
строительство газопровода. Эксперты между тем уверены: заявления главы
Незалежной европейские лидеры всерьез не воспринимают, а сам он для них
является "пустым местом".
"Северный поток – 2", заявил украинский лидер,
является "абсолютно политическим проектом", который направлен против
Киева. "Его реализация заберет из украинского бюджета около трех
миллиардов долларов", – приводит слова лидера Незалежной телеканал
.
По словам Порошенко, Украина ведет переговоры с Германией
относительно судьбы газопровода. В частности, Берлину предложено создать некий
международный консорциум, в задачу которого войдет управление газотранспортной
системой Незалежной. Условие одно – заморозка реализации "Северного потока
– 2".
Традиционно резко против газопровода выступают Соединенные
Штаты. Позиция Киева по газопроводу находит поддержку как у Вашингтона, так и у
его европейских сателлитов – Польши и стран Прибалтики. Несмотря на то, что
проект уже получил все необходимые согласования в Германии и других странах, по
территории которых он пройдет, Порошенко выразил надежду, что его реализацию
удастся предотвратить.
По мнению главы Института национальной энергетики Сергея
Правосудова, никаких шансов, чтобы заморозить строительство второго
"потока", у Киева нет. Заявления Порошенко эксперт назвал
"дурацкими". Он подчеркнул, что после запуска газопровода украинский
бюджет не досчитается миллиардов долларов, которые в Киеве терять очень не хотят.
"Поэтому сейчас и делаются все эти "пугающие" жесты", – пояснил
аналитик.
Правосудов отметил, что выпады против "Северного потока
– 2" в Европе всерьез уже не воспринимают. Фактически это подтверждает
тезис многих экспертов, которые ранее отмечали, что Порошенко растерял свое и
без того небольшое влияние в ЕС и стал для лидеров государств Старого Света
пустым местом.
Напомним, в начале этого года строительство "Северного
потока – 2" началось на территории Германии, в федеральной земле
Мекленбург – Средняя Померания. С постройкой новой ветки украинская
газотранспортная система, по которой голубое топливо прокачивалось в Европу,
станет никому не нужна.
Из-за этого бюджет Незалежной может потерять около 10%
поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор для
шантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.