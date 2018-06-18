Строящийся газопровод из России в Германию Северный поток – 2 по-прежнему не дает покоя президенту Украины Петру Порошенко. Лидер Незалежной не оставляет попыток убедить европейских лидеров в ненужности и вредности проекта, выдвигая инициативы, одну бредовее другой. На сей раз Порошенко предложил создать в ЕС группу, которая остановит строительство газопровода. Эксперты между тем уверены: заявления главы Незалежной европейские лидеры всерьез не воспринимают, а сам он для них является пустым местом.

Строящийся газопровод из России в Германию "Северныйпоток – 2" по-прежнему не дает покоя президенту Украины Петру Порошенко.Лидер Незалежной не оставляет попыток убедить европейских лидеров в"ненужности и вредности" проекта, выдвигая инициативы, одну бредовеедругой. На сей раз Порошенко предложил создать в ЕС группу, которая остановитстроительство газопровода. Эксперты между тем уверены: заявления главыНезалежной европейские лидеры всерьез не воспринимают, а сам он для нихявляется "пустым местом"."Северный поток – 2", заявил украинский лидер,является "абсолютно политическим проектом", который направлен противКиева. "Его реализация заберет из украинского бюджета около трехмиллиардов долларов", – приводит слова лидера Незалежной телеканалПо словам Порошенко, Украина ведет переговоры с Германиейотносительно судьбы газопровода. В частности, Берлину предложено создать некиймеждународный консорциум, в задачу которого войдет управление газотранспортнойсистемой Незалежной. Условие одно – заморозка реализации "Северного потока– 2".Традиционно резко против газопровода выступают СоединенныеШтаты. Позиция Киева по газопроводу находит поддержку как у Вашингтона, так и уего европейских сателлитов – Польши и стран Прибалтики. Несмотря на то, чтопроект уже получил все необходимые согласования в Германии и других странах, потерритории которых он пройдет, Порошенко выразил надежду, что его реализациюудастся предотвратить.По мнению главы Института национальной энергетики СергеяПравосудова, никаких шансов, чтобы заморозить строительство второго"потока", у Киева нет. Заявления Порошенко эксперт назвал"дурацкими". Он подчеркнул, что после запуска газопровода украинскийбюджет не досчитается миллиардов долларов, которые в Киеве терять очень не хотят."Поэтому сейчас и делаются все эти "пугающие" жесты", – поясниланалитик.Правосудов отметил, что выпады против "Северного потока– 2" в Европе всерьез уже не воспринимают. Фактически это подтверждаеттезис многих экспертов, которые ранее отмечали, что Порошенко растерял свое ибез того небольшое влияние в ЕС и стал для лидеров государств Старого Светапустым местом.Напомним, в начале этого года строительство "Северногопотока – 2" началось на территории Германии, в федеральной землеМекленбург – Средняя Померания. С постройкой новой ветки украинскаягазотранспортная система, по которой голубое топливо прокачивалось в Европу,станет никому не нужна.Из-за этого бюджет Незалежной может потерять около 10%поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор дляшантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.