Первый взгляд на новый Range Rover Velar вызывает восторг: обтекаемый кузов, утонченные формы, футуристический дизайн. Что же это – концепткар, внедорожник или кроссовер? А что это внутри? Вместо привычных кнопок – сенсорные. Похоже на большой смартфон!

Первыйвзгляд на новый Range Rover Velar вызывает восторг: обтекаемый кузов,утонченные формы, футуристический дизайн. Что же это – концепткар, внедорожникили кроссовер? А что это внутри? Вместо привычных кнопок – сенсорные. Похоже набольшой смартфон!Машиназавораживает и заставляет восхищаться. Да, могут британцы удивить, что ниговори. Салон как будто бы создандля гаджетоманов, вот где можно натренировать указательный палец. Нацентральной консоли расположились два десятидюймовых сенсорных экрана с хорошимразрешением и яркостью.логике использования проблем нет, но зато в движении сенсорное управлениесерьезно проигрывает привычным кнопкам. Тактильные ощущения ждут хоть какой-нибудьотдачи, а слух настраивается на долгожданный щелчок. Но их нет и ты непонимаешь – включил ли нужную опцию.тому же на полностью сенсорном руле есть вероятность что-то случайно нажать наскорости, а это серьезно влияет на безопасность движения. Вроде бы управлятьавтомобилем легко, но только, если просто держаться за руль, не трогая руками ничеголишнего. Дави себе на газ и не о чем не думай! Согласитесь, для машины за пятьмиллионов рублей выглядит странновато.Ещеодин дизайнерский изыск – утопленные в кузове дверные ручки. Первый вопрос,возникающий при взгляде на них – а что будет зимой? Дорожная каша, мойка,перепады температур… Выдвинутся ли они по зову хозяина? Честно говоря, естьбольшие сомнения.Отбросивих, пускаемся в путь. Стартует дизельный Velar не так напористо, как намекаетего форма и свидетельствуют ТТХ (разгон до 100 км\ч – 7,3 сек.) Но в режимегорода, может, это и к лучшему. Плавность хода машины радует: даже на легком бездорожьевозникает чувство полета, а комфортный салон как бы сглаживает дорожные волны.По прямымучасткам на скорости машина летит ровно и грациозно, зато в поворотах не прочьвыставить зад на встречку. Вероятно, все дело в полноприводной трансмиссии IDD(Intelligent Driveline Dynamics) с многодисковой муфтой в приводепередних колес.Адаптивныйкруиз-контроль работает идеально: Velar следует за ведущим автомобилем,как нитка за иголкой. А вот система удержания в полосене всегда видит разметку, допуская выезд на встречку или обочину. Нотут, скорее, вопросы к российским дорожным службам, а не к британскиминженерам.На бездорожьестановится понятно, кто есть Velar на самом деле: система Terrain Control, подгоняющая машинук разным дорожным условиям, за несколько секунд увеличивает клиренс со стандартных205 до 251 миллиметров.Умныйполный привод и опционная блокировка заднего дифференциала позволяют безпроблем двигаться вперед при диагональном вывешивании. Ну и водные процедурыавтомобилю не страшны: глубина преодолеваемого брода – более полуметра.Вопросовк машине хватает, но для представителей поколения с развитым указательнымпальцем и лишними деньгами в карманах некоторые ее уязвимости вряд ли станут ощутимым препятствием. Имидж компании с мировым именем и очарование, котороепроизводит Velar при первом знакомстве, сыграют свою роль. Тот, кто хочетпроизвести впечатление, безусловно купит этот футуристический автомобиль.Range Rover Velar D240Цена, руб.5 739 000Цена в минимальной конфигурации,руб.4 640 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)1999 / 240ПриводполныйРазгон 0-100, сек.7,3Смешанный расход (на сайте /тест-драйв), л/100 км5,8 / 6,3Снаряженная масса, кг1841Длина/ширина/высота, мм4803/2145/1665Дорожный просвет, мм213Объем багажника, л558