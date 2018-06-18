Первый
взгляд на новый Range Rover Velar вызывает восторг: обтекаемый кузов,
утонченные формы, футуристический дизайн. Что же это – концепткар, внедорожник
или кроссовер? А что это внутри? Вместо привычных кнопок – сенсорные. Похоже на
большой смартфон!
Первый
взгляд на новый Range Rover Velar вызывает восторг: обтекаемый кузов,
утонченные формы, футуристический дизайн. Что же это – концепткар, внедорожник
или кроссовер? А что это внутри? Вместо привычных кнопок – сенсорные. Похоже на
большой смартфон!
Машина
завораживает и заставляет восхищаться. Да, могут британцы удивить, что ни
говори. Салон как будто бы создан
для гаджетоманов, вот где можно натренировать указательный палец. На
центральной консоли расположились два десятидюймовых сенсорных экрана с хорошим
разрешением и яркостью.
В
логике использования проблем нет, но зато в движении сенсорное управление
серьезно проигрывает привычным кнопкам. Тактильные ощущения ждут хоть какой-нибудь
отдачи, а слух настраивается на долгожданный щелчок. Но их нет и ты не
понимаешь – включил ли нужную опцию.
К
тому же на полностью сенсорном руле есть вероятность что-то случайно нажать на
скорости, а это серьезно влияет на безопасность движения. Вроде бы управлять
автомобилем легко, но только, если просто держаться за руль, не трогая руками ничего
лишнего. Дави себе на газ и не о чем не думай! Согласитесь, для машины за пять
миллионов рублей выглядит странновато.
Еще
один дизайнерский изыск – утопленные в кузове дверные ручки. Первый вопрос,
возникающий при взгляде на них – а что будет зимой? Дорожная каша, мойка,
перепады температур… Выдвинутся ли они по зову хозяина? Честно говоря, есть
большие сомнения.
Отбросив
их, пускаемся в путь. Стартует дизельный Velar не так напористо, как намекает
его форма и свидетельствуют ТТХ (разгон до 100 км\ч – 7,3 сек.) Но в режиме
города, может, это и к лучшему. Плавность хода машины радует: даже на легком бездорожье
возникает чувство полета, а комфортный салон как бы сглаживает дорожные волны.
По прямым
участкам на скорости машина летит ровно и грациозно, зато в поворотах не прочь
выставить зад на встречку. Вероятно, все дело в полноприводной трансмиссии IDD
(Intelligent Driveline Dynamics) с многодисковой муфтой в приводе
передних колес.
Адаптивный
круиз-контроль работает идеально: Velar следует за ведущим автомобилем,
как нитка за иголкой. А вот система удержания в полосе
не всегда видит разметку, допуская выезд на встречку или обочину. Но
тут, скорее, вопросы к российским дорожным службам, а не к британским
инженерам.
На бездорожье
становится понятно, кто есть Velar на самом деле: система Terrain Control, подгоняющая машину
к разным дорожным условиям, за несколько секунд увеличивает клиренс со стандартных
205 до 251 миллиметров.
Умный
полный привод и опционная блокировка заднего дифференциала позволяют без
проблем двигаться вперед при диагональном вывешивании. Ну и водные процедуры
автомобилю не страшны: глубина преодолеваемого брода – более полуметра.
Вопросов
к машине хватает, но для представителей поколения с развитым указательным
пальцем и лишними деньгами в карманах некоторые ее уязвимости вряд ли станут ощутимым препятствием. Имидж компании с мировым именем и очарование, которое
производит Velar при первом знакомстве, сыграют свою роль. Тот, кто хочет
произвести впечатление, безусловно купит этот футуристический автомобиль.
Range Rover Velar D240
Цена, руб.
5 739 000
Цена в минимальной конфигурации,
руб.
4 640 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
1999 / 240
Привод
полный
Разгон 0-100, сек.
7,3
Смешанный расход (на сайте /
тест-драйв), л/100 км
5,8 / 6,3
Снаряженная масса, кг
1841
Длина/ширина/высота, мм
4803/2145/1665
Дорожный просвет, мм
213
Объем багажника, л
558