Внучка прославленного артиста Олега Стриженова Александра заявила о том, что решилась стать суррогатной матерью. Ради рождения здорового малыша женщина села на диету, чтобы сбросить лишний вес.

Внучка прославленного артиста Олега Стриженова Александра заявила о том, что решилась стать суррогатной матерью. Ради рождения здорового малыша женщина села на диету, чтобы сбросить лишний вес.Александра Стриженова (по отцу – Холошина) прославилась благодаря участию в различных ток-шоу, причем на многих из них вела себя весьма скандально. Чего стоит недавний выпуск передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", в рамках которого Стриженова кричала матом.Впрочем, не секрет, что передачи подобного рода часто являются постановкой, вот и в жизни Александра Стриженова несколько отличается от своего амплуа. Так, на страничке в социальной сети Instagram девушка регулярно публикует идиллические фотографии своих двоих детей, снимки с мужем, селфи. Отметим, что Стриженова многодетная мать. А еще женщина не скрывает, что зарабатывала на жизнь будучи суррогатной матерью.Вот и сейчас Александра решила вернуться к прежнему занятию. Она опубликовала фотографию, где запечатлена с подругой, скандально известной жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной, причем в руку родственницы известного актера вставлена игла. "Да ,я решилась на это снова. Для кого? Я не отвечу– держу в секрете по договору. Глупая я или умная – судить так же мне. Тех , кого обидела– простите– но это просто стечение обстоятельств и мне были предложены более лучшие условия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред)" – сообщила Стриженова.Далее Александра оповестила общественность, что начала упорную работу над собой. В частности, женщина решила сбросить лишний вес. Для этого она отказалась от вредной пищи. "89 кг. Ужас... начинаем БОЙ с лишним весом. По совету одной прекрасной девушки начала с исключения из рациона вредностей . Сахар, колбаса, сосиски, мойлнез , фастфуд, макароны,соль-всему этому НЕТ", – заявила Стриженова.Отметим, что в августе 2015 года Александра Стриженова, по ее словам, по договору родила двух детей – мальчика и девочку. Однако заказчики не вышли с ней на связь, денег она не получила, и тогда лишь адвокаты смогли найти этих людей. Те отказались от малышей якобы потому, что Стриженова на всю страну рассказала о суррогатном материнстве. Александре пришлось сдать малышей в дом малютки. "Мне они не нужны, я сразу сказала. Я их вынашивала только ради денег! Насколько мне известно, их уже усыновили. С кем они живут, мне неинтересно, и искать их не собираюсь", – говорила на телешоу Александра Стриженова.