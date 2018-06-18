Сотрясением мозга и госпитализацией завершились для водителя Nissan GT-R соревнования по дрэг-рейсингу под Кировом - спорткар на скорости вылетел с трассы, протаранил две машины и едва не сбил зрителей. Зрители сняли эффектный заезд на видео.

Сотрясением мозга и госпитализацией завершились для водителя Nissan GT-R соревнования по дрэг-рейсингу под Кировом — спорткар на скорости вылетел с трассы, протаранил две машины и едва не сбил зрителей. Зрители сняли эффектный заезд на видео.Авария произошла вечером в минувшую субботу, 16 июня, на Советском тракте, где оборудовали импровизированный автодром. Nissan не остановился за финишной чертой, а на полной скорости вылетел на обочину — оказавшиеся на его пути Ford Focus, ВАЗ-2114 и биотуалет отлетели в сторону. Зрители заранее заметили приближающийся автомобиль и успели отбежать, так что в результате аварии пострадал только сам пилот.Сразу достать мужчину из салона не получилось — ему зажало ноги, позже его госпитализировали с сотрясением мозга. Его автомобиль, стоимость которого превышает 6 миллионов рублей, получил серьезные повреждения.