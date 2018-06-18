Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления
необычного мордовского блюда – пача-бургера.
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления
необычного мордовского блюда – пача-бургера.
Вам понадобится: 10 граммов говяжьей печени, 100 граммов
говяжьего фарша, 30 граммов копченого сала, красный лук, 50 граммов сухариков, 20
граммов шампиньонов, 1 соленый огурец, 30 мл растительного масла, 50 мл
клюквенного сиропа, 100 граммов майонеза, соль, черный перец – по вкусу.
Для теста: 400 граммов муки высшего сорта, 200 граммов
пшеничной муки, 5 яиц, 1 литр молока, 60 граммов дрожжей, 150 мл растительного масла, соль, сахар
– по вкусу.
Способ приготовления:
Подогреваем немного молока, добавляем сухие дрожжи, соль,
сахар и яйца. Хорошо перемешиваем, просеиваем муку и замешиваем тесто.
Необходимо дать время настояться.
Печень и сало нарезаем на маленькие кубики. Отправляем к
фаршу. Перчим, солим и хорошо перемешиваем.
В круглую формочку без дна выкладываем сухари, сверху фарш и
снова сухари. Слегка обжариваем и отправляем в духовку на 20-30 минут при
температуре 180 градусов.
Выпекаем блины и обрезаем лишнее. Шинкуем грибы, обжариваем
лук кольцами в кляре. Для соуса смешиваем майонез с клюквенным сиропом.
Блинчик смазываем соусом, кладем котлету, шампиньоны,
нарезанный слайсами соленый огурец, лук в кляре и сверху закрываем блинчиком,
так же смазанным соусом.