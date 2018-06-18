Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления необычного мордовского блюда – пача-бургера.

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовлениянеобычного мордовского блюда – пача-бургера.Вам понадобится: 10 граммов говяжьей печени, 100 граммовговяжьего фарша, 30 граммов копченого сала, красный лук, 50 граммов сухариков, 20граммов шампиньонов, 1 соленый огурец, 30 мл растительного масла, 50 млклюквенного сиропа, 100 граммов майонеза, соль, черный перец – по вкусу.Для теста: 400 граммов муки высшего сорта, 200 граммовпшеничной муки, 5 яиц, 1 литр молока, 60 граммов дрожжей, 150 мл растительного масла, соль, сахар– по вкусу.Способ приготовления:Подогреваем немного молока, добавляем сухие дрожжи, соль,сахар и яйца. Хорошо перемешиваем, просеиваем муку и замешиваем тесто.Необходимо дать время настояться.Печень и сало нарезаем на маленькие кубики. Отправляем кфаршу. Перчим, солим и хорошо перемешиваем.В круглую формочку без дна выкладываем сухари, сверху фарш иснова сухари. Слегка обжариваем и отправляем в духовку на 20-30 минут притемпературе 180 градусов.Выпекаем блины и обрезаем лишнее. Шинкуем грибы, обжариваемлук кольцами в кляре. Для соуса смешиваем майонез с клюквенным сиропом.Блинчик смазываем соусом, кладем котлету, шампиньоны,нарезанный слайсами соленый огурец, лук в кляре и сверху закрываем блинчиком,так же смазанным соусом.