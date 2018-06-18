Российский фонд прямых инвестиций резко увеличит вложения в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты. Об этом глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с Владимиром Путиным. Рост подобных инвестиций — прямое следствие майского указа президента. И — характерная деталь: большая часть запланированной суммы придется на вложения партнеров и соинвесторов.

Российский фонд прямых инвестиций резко увеличит вложения в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты. Об этом глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с Владимиром Путиным. Рост подобных инвестиций — прямое следствие майского указа президента. И — характерная деталь: большая часть запланированной суммы придется на вложения партнеров и соинвесторов.Город Дахран. Снаружи +45°. Внутри — легкая прохлада и... классическая музыка. Моцарт, Вивальди, Григ, Прокофьев. Артисты знаменитой Мариинки под управлением маэстро Гергиева дают концерт в самой жаркой пустыне мира. В зале — аншлаг. Все 900 мест раскуплены еще за несколько дней до концерта."Это очень здорово, что здесь построили такой крупный, архитектурно очень интересный культурный центр. И для нас честь выступать здесь, безусловно", — рассказал Валерий Гергиев, худрук государственного академического Мариинского театра.Дахран — нефтяная столица Саудовской Аравии. Здесь было открыто первое месторождение. Здесь же и расположена штаб-квартира крупнейшей нефтяной компании планеты, что контролирует около четверти мировых запасов. На повестке дня — стабилизация рынка углеводородов и настоящий прорыв сразу по нескольким направлениям российско-саудовских отношений.В толстой папке, с которой на доклад к президенту сегодня пришел глава Российского фонда прямых инвестиций, целый пакет проектов."Я так понимаю, что как раз с этими партнерами у вас сейчас в проработке следующие 2 миллиарда, то есть проекты на следующие 2 миллиарда. А всего там — 10?", — спросил Путин."Да. Они выделили 10 миллиардов, уже проинвестировали два. В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 миллиарда. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют 1,5 своих средств", — ответил Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.Совсем недавно, перед началом чемпионата мира, Владимир Путин встречался в Москве с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Сальманом Ас-Саудом. Обсуждали, что необходимо сделать для стабилизации цен на нефть, а значит и для стабилизации всей мировой экономики. Правда, на матче открытия, с участием сборных наших стран, всё внимание было уже к игре.Эр-Рияд заинтересован в развитии сотрудничества с Москвой.Да и вообще, всё больше наших партнеров, как выразился Кирилл Дмитриев, ценят макроэкономическую стабильность России. Как результат — наша экономика становится всё более привлекательной. Растут инвестиции."Мы считаем, что мы сможем привлечь более 7 триллионов рублей от наших партнеров, соинвесторов, для того чтобы они инвестировали и в инфраструктуру, и в технологии. и эти инвестиции они позволят увеличить ВВП на 2% в год, что, нам кажется, крайне важная цифра", — отметил Дмитриев.Сейчас в различной стадии разработки находятся более 70 инфраструктурных и технологических проекты с участием крупнейших иностранных компаний.